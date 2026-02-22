Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", murió este domingo 22 de febrero tras un operativo por fuerzas militares que logró su baja en el municipio de Tapalpa, Jalisco. A partir de ese momento, todo fue terror para ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, que resintieron actos criminales como quema de negocios y vehículos como respuesta del crimen organizado .

Los escenarios fueron prácticamente los mismos en Puerto Vallarta y otras ciudades del país: caos total, camiones y negocios incendiados, fuerzas policiacas desplegadas, terror y miedo .

La autoridad informó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos registrados la mañana de este domingo, el Gobierno de Puerto Vallarta activó los protocolos de seguridad y estableció coordinación inmediata con autoridades estatales y federales, vinculados a un operativo federal en Tapalpa, Jalisco .

Agregó que la Policía Municipal y la Dirección de Protección Civil y Bomberos reforzaron el resguardo de espacios públicos y comerciales para prevenir actos de rapiña y salvaguardar a la población, además de trabajar en el retiro de vehículos incendiados para restablecer la circulación.

De manera preliminar, se reportó la presencia de individuos que arrojaron artefactos ponchallantas en la vía Tepic–Puerto Vallarta, a la altura del Puente Ameca; incendios de vehículos en distintas vialidades; afectaciones en plazas comerciales como Costco y Plaza Caracol, así como en establecimientos en Ixtapa, Las Juntas y Aramara .

También se registraron daños en dos fruterías del Mercado 5 de Diciembre, el robo sin violencia de dos camiones de una empresa refresquera en Las Juntas y el incendio de un comercio en la Zona Hotelera Norte, sin que hasta el momento se reporten hoteles afectados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *