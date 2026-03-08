Entre muros y sentencias, mujeres rehacen sus vidas

Cada 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se abren espacios para hablar de derechos y de las violencias que enfrentan las mujeres. Es una fecha que invita a reflexionar sobre las deudas históricas que aún persisten. Sin embargo, en medio de estas conversaciones hay historias que pocas veces ocupan el centro de la atención: las de mujeres privadas de la libertad que, desde la reclusión, intentan reconstruir su identidad y replantear lo que significa la libertad.

En México, más de 13 mil 800 mujeres se encuentran en prisión por delitos del fuero común. De ellas, 675 están recluidas en centros de reinserción social en Jalisco. Son hijas, hermanas o madres. Varias sostenían a sus familias antes de su detención y otras arrastran historias marcadas por la violencia, la pobreza o el abandono institucional. Aunque con frecuencia su historia queda reducida al delito por el que fueron sentenciadas, dentro de los centros penitenciarios enfrentan procesos personales que van más allá de una condena.

“Incluso, afuera hay personas que viven oprimidas, en una misma cárcel en su ser”, reflexiona Inocencia, quien ingresó a prisión a los 21 años y está por cumplir casi 11 años privada de la libertad. Sus palabras son resultado de un proceso personal construido durante años de distancia con sus hijos y su madre, así como del esfuerzo por continuar sus estudios y trabajar desde la cárcel para sostener a su familia.

En prisión, cuenta, encontró algo que antes no tenía: conciencia de sí misma y de la vida que llevaba. Reconoce que en su juventud no supo poner límites y que una autoestima frágil la llevó a aceptar situaciones que hoy identifica como dañinas. El encierro, afirma, la obligó a detenerse y replantear su camino.

Una experiencia similar comparte Alejandra. Su historia, dice, tampoco comenzó el día en que ingresó a la prisión. Antes hubo decisiones, contextos y responsabilidades que no pueden reducirse a un expediente judicial. La reclusión la llevó a detener el ritmo de su vida y reflexionar sobre las circunstancias que durante años normalizó.

Durante este tiempo decidió continuar estudiando y prepararse para el futuro. Su principal motivación es su hija, diagnosticada con autismo, por quien asegura no rendirse. También piensa en el reencuentro con su madre, quien ha sido un apoyo constante durante su proceso.

La lucha por los derechos no excluye a quienes se encuentran en reclusión. Ellas también enfrentan estigmas, rupturas familiares y el desafío de una reinserción social que, en muchos casos, será compleja. Sus historias recuerdan que, aun tras una sentencia, siguen siendo personas que buscan aprender de sus errores y recomponer el camino.

Inocencia busca la libertad

Inocencia es una mujer alta, de cabello largo y oscuro. Destaca por la seguridad con la que camina entre los salones del taller de costura del Centro de Reinserción Femenil de Puente Grande, donde pasa gran parte de sus días confeccionando corsés y crinolinas para vestidos de 15 años.

Antes de llegar a prisión, su vida estuvo marcada por dificultades. Fue madre muy joven y trabajó como trabajadora sexual para sostener a sus hijos, en un entorno que también la llevó al consumo de drogas.

Una relación con una pareja vinculada a actividades delictivas terminó por definir su destino: fue sentenciada a 40 años de prisión, de los cuales ha cumplido 11.

Con el tiempo decidió replantear su vida. Concluyó la preparatoria con el promedio más alto del sistema penitenciario estatal y posteriormente se graduó con honores de la Licenciatura en Derecho dentro de Puente Grande.

Entre telas y máquinas de coser, Inocencia intenta construir una nueva etapa mientras mantiene el vínculo con sus hijos, quienes la visitan cada domingo.

PARA SABER

Los delitos más recurrentes

Robo (el más común en cárceles estatales).

Delitos contra la salud (narcotráfico o transporte de drogas).

Narcomenudeo.

Delincuencia organizada.

Homicidio.

Violencia familiar.

GUÍA

Las adversidades de las presas

Separación familiar, especialmente de hijas e hijos que quedan al cuidado de otros familiares o instituciones.

Estigmatización social, que dificulta su reinserción laboral y comunitaria al recuperar la libertad.

Procesos judiciales largos y complejos, con acceso limitado a asesoría legal adecuada.

Condiciones económicas precarias, pues muchas eran jefas de familia antes de su detención.

Afectaciones emocionales y de salud mental, derivadas del encierro, la culpa y la distancia con sus seres queridos.

Escasas oportunidades laborales dentro y fuera de prisión.

Limitaciones en educación y capacitación, aunque algunos centros ofrecen programas de estudio.

CLAVES

Población marginada

Recluidas. En México, más de 13 mil 800 mujeres se encuentran privadas de la libertad por delitos del fuero común. De ese total, 675 están recluidas en centros de reinserción social en Jalisco.

Minoría. La población femenil en prisión representa una minoría dentro del sistema carcelario nacional, pero enfrenta condiciones particulares: muchas son madres, jefas de familia o sostenían económicamente sus hogares antes de su detención. Otras llegan a prisión tras contextos marcados por violencia, pobreza o abandono institucional.

Sentencias. Aunque su historia suele reducirse al delito por el que fueron sentenciadas, dentro de los centros penitenciarios viven procesos complejos de reinserción, reconstrucción personal y separación familiar.

Densidad. Estados con mayor número de mujeres en prisión: Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Sonora y Jalisco.

Justicia. Estas entidades concentran una parte importante de la población femenil privada de la libertad en el país, reflejo tanto de su tamaño poblacional como de la actividad del sistema de justicia penal.

Alejandra permanece desde hace seis años en el Centro de Reinserción Femenil, donde busca reconstruir su vida mientras espera la resolución de su proceso legal. EL INFORMADOR/A. Navarro

Alejandra sigue adelante, incluso desde la reclusión

Quien entra a la biblioteca del Centro de Reinserción Femenil de Puente Grande difícilmente imagina encontrar un espacio tan ordenado y lleno de estantes con libros. Entre novelas, textos educativos y manuales de superación personal, decenas de mujeres privadas de la libertad encuentran un pequeño refugio donde la lectura se convierte en una ventana hacia otros mundos.

Detrás de un módulo de madera se encuentra Alejandra. Es una joven madre que, según relata, llegó a prisión por circunstancias familiares que en aquel momento escapaban a su control. Desde hace seis años permanece en el centro penitenciario, tiempo en el que ha buscado reconstruir su vida y prepararse para retomar el rumbo cuando recupere su libertad.

Actualmente espera la resolución de una apelación para la cual promovió un amparo. Cree que su caso podría encontrarse en la etapa final del proceso, aunque reconoce que los tiempos legales suelen ser inciertos y, en ocasiones, más largos de lo esperado.

Vestida con suéter y pantalón beige, y con un cubrebocas como medida preventiva ante el brote de sarampión registrado en Jalisco, Alejandra se muestra serena. Sin embargo, al recordar su vida antes de ingresar al centro de reinserción, sus ojos se llenan de lágrimas.

Cuenta que comenzó a trabajar desde muy joven como demostradora. Con el tiempo, gracias a su empeño y dedicación, ascendió hasta convertirse en una de las empleadas más destacadas de la empresa donde laboraba. Permaneció ahí durante 13 años, etapa que recuerda con orgullo porque le permitió viajar por distintas ciudades del país, entre ellas Monterrey, Sinaloa y Mérida.

Se dedicaba a un área que le apasionaba: las ventas y el manejo de números. “Me gustaba mucho mi trabajo”, recuerda.

Todo cambió con su ingreso a prisión. Acostumbrada a jornadas intensas de trabajo, el encierro representó un golpe emocional difícil de asimilar. “Llegué a sentir que me volvería loca”, admite al recordar los primeros meses.

La separación de su hija fue el momento más doloroso. Cuando comenzó el proceso penal, la niña tenía alrededor de cinco años. Además, fue diagnosticada con trastorno del espectro autista y dependía en gran medida del cuidado de su madre.

Durante estos años, la madre de Alejandra se ha convertido en el principal apoyo para la niña y en el sostén familiar. Gracias a ella, ambas pueden verse cuando las condiciones lo permiten.

Cuando piensa en lo que más extraña del exterior, Alejandra menciona a su hija. También recuerda algo más sencillo: manejar por carretera, observar los paisajes y sentir el viento. Pequeños momentos de libertad que hoy se han convertido en uno de sus mayores anhelos.