Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Matan a elemento de la Guardia Nacional tras enfrentamiento en Ixtlahuacán de los Membrillos

Los uniformados fueron agredidos en los cruces de Carretera Santa Rosa - La Barca y Camino a la Tubería cuando perseguían a tres camionetas sospechosas

Por: Marck Hernández

Las autoridades federales y estatales desplegaron de manera inmediata un operativo de seguridad para detener a los atacantes. ESPECIAL

Las autoridades federales y estatales desplegaron de manera inmediata un operativo de seguridad para detener a los atacantes. ESPECIAL

Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado tras un enfrentamiento ocurrido la noche de este jueves en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

De forma extraoficial y preliminar, los hechos fueron reportados en los cruces de Carretera Santa Rosa - La Barca y Camino a la Tubería en el fraccionamiento Lo Tubos del municipio mencionado.

Oficiales de la corporación federal realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a varios sujetros a bordo de tres camionetas tipo pickup a quienes les pidieron detenerse, pero estos hicieron caso omiso, lo cual desató una persecución. Más adelante, los elementos federales fueron agredidos a tiros por los tripulantes.

El saldo fue de un elemento de la Guardia Nacional fallecido y otro más lesionado debido a los impactos de arma de fuego, dejando a la unidad con daños por los balazos recibidos.

Los agresores huyeron en las camionetas con rumbo a Atequiza.

Las autoridades federales y estatales desplegaron de manera inmediata un operativo de seguridad amplio y coordinado, involucrando a unidades de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal para dar con los responsables.

Esto sucede a dos días de la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia encabezada por Omar García Harfuch, ocurrido en el municipio de Zapopan, donde su camioneta fue localizada con impactos de bala en el fraccionamiento Colina de los Virreyes.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones