Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 1 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 1 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

