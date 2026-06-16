Marta Arizmendi impulsa un trato justo para Tonalá

Con la apuesta por hacer política cercana a la ciudadanía para impulsar obras de infraestructura, inversión y oportunidades para los habitantes de Tonalá, la diputada local Marta Arizmendi aseguró que su objetivo y compromiso es dar un trato justo.

Al tratarse de uno de los municipios con mayor crecimiento de Jalisco, afirmó que continuará levantando la voz desde el Congreso del Estado para que reciba un presupuesto acorde a sus necesidades y el respaldo institucional que merece, sin distingos políticos.

“Aquí viven miles de familias que necesitan mejores calles, redes hidráulicas, espacios públicos y servicios dignos. Por eso creemos que la distribución de los recursos públicos debe responder a las necesidades de la población y no a criterios políticos. Tonalá aporta al desarrollo de Jalisco y merece recibir un presupuesto que esté a la altura de sus desafíos. Pedimos justicia para nuestro pueblo”, comentó la legisladora.

Destacó el trabajo territorial y señaló que las “mejores decisiones no se toman desde un escritorio, sino escuchando a la gente”. Expresó que su oficina más importante son las calles, colonias y las reuniones con familias tonaltecas. A partir de estas acciones es que conoce las necesidades de la ciudadanía, con las que construye su trabajo legislativo. “Quien escucha al pueblo, difícilmente se equivoca”, añadió.

Asimismo, la diputada morenista resaltó las obras prioritarias que impulsa el Ayuntamiento de Tonalá. “Respaldo las gestiones para que Tonalá cuente con la infraestructura que durante muchos años he esperado. Cuando se trata del bienestar de nuestra gente, siempre estaré del lado de Tonalá”.

Por último, enfatizó que su compromiso con Tonalá para los próximos años es defender al municipio, gestionando recursos, impulsando iniciativas y alzando la voz para garantizar el presupuesto, las obras de infraestructura y las oportunidades para sus habitantes que, afirmó, merece la Cuna Alfarera.

“Dónde está el pueblo, ahí estamos. Y mientras tenga el honor de representar a Tonalá nunca dejaré de luchar para que a nuestro municipio le vaya mejor”, añadió.

“Porque escuchar transforma, y quien pierde el contacto con el pueblo termina perdiendo el rumbo [...]. Mi compromiso no está con los intereses políticos ni con los grupos de poder, mi compromiso está con las familias tonaltecas”, concluyó la legisladora local.