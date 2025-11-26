Luis Armando Hernández gana el Premio Emprendedor Coparmex 2025

El joven emprendedor Luis Armando Hernández ganó este miércoles el Premio Emprendedor 2025 que otorga el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex).

Luis Armando Hernández es el director y fundador de la empresa Sohersa enfocada a la industria de la construcción que ofrece servicios a través de BIM (Building Information Modeling).

Con esta plataforma se transforma la forma en que se planifican, diseñan y ejecutan los proyectos de construcción, brindando soluciones innovadoras y precisas que optimizan cada etapa del proceso.

“Ayudamos a las empresas a eficientar sus proyectos con tecnología, utilizamos la metodología BIM que consiste en digitalizar en tres dimensiones sus proyectos pero no nada más para que sea un render sino para encontrar errores antes de construir, además son bases de datos que sirven en el proceso de construcción”, explicó.

En entrevista el emprendedor explicó que la clave del éxito de la empresa ha sido la perseverancia y la innovación.

El presidente del Centro Empresarial de Jalisco, Raúl Flores López, comentó que en sus 20 años del Premio Emprendedor 2025 han pasado grandes proyecto.

“Son 20 años de historias y esfuerzos, de proyectos que empezaron como una idea y hoy son empresas que generan empleo, cambian vidas y sobre todo hacen comunidad” , mencionó Flores López.

En la entrega del Premio Emprendedor 2025 estuvieron participaron como conferencias Amaury Vergara, presidente y director general de Omnilife-Chivas y Francisco Ramírez, fundador de Station 24 Fitness.

