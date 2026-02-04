¿Lo recuerdas? El incidente conocido como el "Papá BBC" comenzó en 2017 como un serio análisis político televisado. Sin embargo, se transformó en una de las escenas más populares de Internet, demostrando que la seriedad de las noticias en vivo y la vida familiar a menudo chocan, aunque no necesariamente de forma desastrosa. Nueve años después, el protagonista y su familia han reaparecido, reviviendo el recuerdo de aquel momento que se convirtió en una prueba icónica de cómo la vida doméstica puede interrumpir el rigor informativo y volverse un fenómeno viral.

El video viral de 2017 y quizá de la década pasada

Durante una transmisión en vivo en marzo de 2017 para la cadena BBC, el profesor Robert Kelly explicaba seriamente la situación política de Corea del Sur desde su casa. La entrevista transcurría con normalidad hasta que la puerta de su oficina se abrió: una niña de cuatro años entró sin permiso, caminando con una seguridad y curiosidad que no pasaron inadvertidas, y se colocó junto a él como si su aparición fuera lo más natural del mundo.

El momento, aunque ya incómodo, era aún tolerable, pero la situación se intensificó con la aparición de un bebé. Un niño de nueve meses entró en escena, ajeno al revuelo mediático, moviéndose tranquilamente en su andadera. La situación ya era graciosa, sin embargo, faltaba un último detalle para que se convirtiera en un fenómeno viral.

Al darse cuenta del desastre, una mujer irrumpió a toda prisa en la habitación con la misión de rescatar a los niños sin ser vista. Su estrategia incluyó arrastrarse por el suelo, pero lo que consiguió fue el efecto contrario y agregó un nivel extra de comedia involuntaria. Robert Kelly intentó mantener la compostura, se disculpó, sonrió y trató de continuar, consciente de que la entrevista ya había causado la risa de millones que vieron su participación en televisión.

El video de aquel instante se hizo viral de inmediato, convirtiéndose en uno de los más vistos de 2017 y, para muchos, en un momento icónico e inolvidable de la década pasada. Días más tarde, el profesor responsable del incidente explicó que las personas que aparecían eran su esposa y sus dos hijos, con quienes residía en Corea del Sur.

Así luce la familia viral a casi 9 años del episodio

Recientemente, casi nueve años más tarde, el video volvió a circular para recordarnos la fugacidad del tiempo. Imágenes recientes compartidas por el propio Robert Kelly muestran a una familia muy distinta. Marion, la niña que "bailó" frente a la cámara, es ahora una adolescente de 13 años. James, el bebé de la andadera, ya dejó atrás esa etapa y es un niño mayor. El profesor y su esposa, Jung-a Kim, continúan viviendo en Busan, donde él sigue trabajando como analista político.

Más allá de la anécdota chusca, el video viral del "Papá BBC" quedó como un recordatorio de que incluso en los escenarios más formales la vida cotidiana entra sin avisar, y a veces, una risa inesperada es justo lo que hace falta cuando todo parece salirse de control.

