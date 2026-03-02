Los museos más bonitos en Guadalajara para visitar en pareja

Guadalajara es una de las mejores ciudades del país para visitar recintos culturales donde puedes vivir experiencias únicas. Esta experiencia cultural es apta para todas y todos. Se puede disfrutar sola o solo e incluso puede ser el lugar perfecto para vivirlo en pareja.

Museo Cultural Cabañas

Si eres fan de las citas románticas en el cine, el Museo Cultural Cabañas puede ser el lugar perfecto para ti, pues cuenta con una cartelera diversa de cine de arte; para consultar la cartelera de cada semana, lo puedes hacer desde aquí.

Si eres fan de las citas románticas en el cine, el Museo Cultural Cabañas puede ser el lugar perfecto para ti. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Por otro lado, también puedes disfrutar de su arquitectura neoclásica, ideal para una sesión fotográfica en pareja. Asimismo, el museo destaca por su historia, los murales de José Clemente Orozco, entre otros detalles por los que lo han declarado patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

El Museo Cabañas es un lugar ideal para una sesión de fotos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

MUSA - Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) es uno de los recintos de arte más conocidos de la ciudad. Ubicado en Av. Juárez 975, Col. Americana, es el lugar ideal para una cita romántica en pareja. Destaca por sus exposiciones contemporáneas de artistas locales e internacionales; cuenta con exposiciones de arte clásico temporales y, no solo eso, también con instalaciones inmersivas o videoarte.

Ubicado en Av. Juárez 975, Col. Americana, el MUSA es un lugar ideal para una cita romántica en pareja. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En estos lugares se albergan obras de diversos artistas, algunos originarios de la Perla Tapatía y otros que llegan de visita desde otros lugares de México y el mundo para mostrar su expresión artística, donde muestran su visión sobre distintos temas. No esperes más y disfruta de un día romántico con tu pareja visitando alguno de estos museos en Guadalajara.

En los museos de Guadalajara se albergan obras de diversos artistas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

