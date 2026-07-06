Localizan con vida a tres estudiantes desaparecidos en Puerto Vallarta

Luego de 11 días de haberse reportado su desaparición, tras ser vistos por última vez el 25 de junio en la localidad de El Zancudo, en el municipio de Puerto Vallarta, este lunes se dio a conocer la localización con vida de los tres jóvenes estudiantes reportados como desaparecidos mientras se dirigían a su acto académico de fin de cursos.

"Como resultado de las acciones de búsqueda e investigación, realizadas de forma permanente y continua por la Vicefiscalía Personas Desaparecidas, se efectuó la localización de tres estudiantes con denuncia por desaparición, quienes fueron encontrados en buen estado de salud ", afirmó la autoridad estatal.

Aunque no confirmó abiertamente sus nombres, de forma extraoficial se supo que se trata de Flor Yoselin, de 18 años; Elvira Monserrat, de 14 años; y José Israel, de 17 años , quienes llegaron por sus propios medios con uno de sus familiares, donde se verificó que se encontraban en buen estado de salud.

"Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se inició de manera inmediata con las investigaciones y se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización. Como parte de las diligencias, se realizaron diversas acciones de investigación y búsqueda, entre ellas operativos en campo para recabar información que permitiera establecer su paradero", aseveró la Fiscalía de Jalisco.

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Durante las indagatorias, se obtuvieron diversos datos de interés, como comunicaciones telefónicas que recibieron sus familiares, hasta que se confirmó que se hallaban ya con sus familias. No se brindaron mayores datos sobre el contexto de la desaparición , aunque había trascendido que los jóvenes habían referido que "se irían a trabajar", previendo que fueran víctimas de las redes de reclutamiento forzado que operan en la entidad y en México.

"De esta manera, concluyeron las acciones de búsqueda relacionadas con este caso, pero se continuará con la investigación pertinente", añadió la dependencia estatal, reconociendo la labor de la sociedad por difundir las Alertas Nacionales de estos tres jóvenes, quienes hoy están con sus familias.

Sin embargo, aún quedan pendientes de localizar Justin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años , quienes, en conjunto, fueron vistos por última vez el pasado 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, después de asistir a la ceremonia de graduación de la secundaria donde estudiaban.

En este caso, familiares también reconocieron que los menores habían referido que "se irían a trabajar a la sierra" sin dar mayores datos, e incluso, se solicitó que fuera dada de baja la ficha de búsqueda de al menos uno de ellos.

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FF