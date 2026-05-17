De cara a la temporada de lluvia 2026, el Ayuntamiento de Guadalajara afirmó que intensificó los trabajos de saneamiento, limpieza y mantenimiento en canales, vasos reguladores y espacios públicos del municipio, con el objetivo de reducir riesgos, mejorar el flujo hidráulico y fortalecer la seguridad de las y los tapatíos. En lo que va del año, dijo la Alcaldía, la Dirección de Parques y Jardines ha realizado más de 4 mil servicios preventivos, principalmente podas, mientras que Mejoramiento Urbano ha extraído 573 metros cúbicos de residuos en vasos reguladores y canales.De acuerdo con la información de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en lo que va del año se han intervenido 14 canales y cinco vasos reguladores en distintos puntos de la ciudad, mediante labores de retiro de residuos, saneamiento y limpieza preventiva.Además, personal de la dependencia ha realizado labores de limpieza en la superficie de esta infraestructura, retirando 482 metros cúbicos de residuos sólidos, entre basura y escombro. "Y mientras la ciudad duerme, la Gerencia Nocturna ha intervenido los pasos a desnivel que hay en el Municipio para retirar desechos y residuos sólidos a fin de eliminar riesgos", dijo la alcaldía en el comunicado.Entre las acciones realizadas por esta dependencia está el barrido manual, sopleteo, recolección de residuos sólidos e hidrolavado, dando como resultado la extracción de nueve toneladas de desecho forestal, 12.7 toneladas de tierra, 400 kilos de madera y más de 4 toneladas de escombro, así como nueve llantas.De manera paralela, la Dirección de Parques y Jardines ha realizado, en lo que va del año, más de 4 mil servicios preventivos relacionados con poda y manejo del arbolado urbano, incluidos 355 derribos de árboles secos o en condición de riesgo. En este periodo también se intervinieron 56 espacios públicos, entre ellos 12 camellones, ocho parques y 13 jornadas de Martes Comunitarios, mediante labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento integral.Actualmente continúan las acciones en los camellones de Mariano Otero y González Gallo, así como en el Parque Isla de Palos y el Parque Nuevo Mundo. Además, las próximas intervenciones contemplan trabajos en el camellón lateral de López Mateos, de Lázaro Cárdenas hacia avenida De las Rosas, así como en el Parque Abel y el Parque Agustina Ramírez.Además de estas acciones, el Ayuntamiento hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, destacando la importancia de mantener los canales, coladeras y espacios públicos libres de basura como una tarea compartida:"Cuando todas y todos hacemos nuestra parte, cuidamos a la ciudad. Porque menos basura, menos inundaciones", finalizó el ayuntamiento.EE