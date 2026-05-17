De cara a la temporada de lluvia 2026, el Ayuntamiento de Guadalajara afirmó que intensificó los trabajos de saneamiento, limpieza y mantenimiento en canales, vasos reguladores y espacios públicos del municipio , con el objetivo de reducir riesgos, mejorar el flujo hidráulico y fortalecer la seguridad de las y los tapatíos.

En lo que va del año, dijo la Alcaldía, la Dirección de Parques y Jardines ha realizado más de 4 mil servicios preventivos, principalmente podas, mientras que Mejoramiento Urbano ha extraído 573 metros cúbicos de residuos en vasos reguladores y canales.

Intervienen canales y vasos reguladores

De acuerdo con la información de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en lo que va del año se han intervenido 14 canales y cinco vasos reguladores en distintos puntos de la ciudad, mediante labores de retiro de residuos, saneamiento y limpieza preventiva.

Además, personal de la dependencia ha realizado labores de limpieza en la superficie de esta infraestructura, retirando 482 metros cúbicos de residuos sólidos, entre basura y escombro.

GOBIERNO DE GUADALAJARA

"Y mientras la ciudad duerme, la Gerencia Nocturna ha intervenido los pasos a desnivel que hay en el Municipio para retirar desechos y residuos sólidos a fin de eliminar riesgos", dijo la alcaldía en el comunicado.

Retiran toneladas de residuos y escombro

Entre las acciones realizadas por esta dependencia está el barrido manual, sopleteo, recolección de residuos sólidos e hidrolavado, dando como resultado la extracción de nueve toneladas de desecho forestal, 12.7 toneladas de tierra, 400 kilos de madera y más de 4 toneladas de escombro, así como nueve llantas.

De manera paralela, la Dirección de Parques y Jardines ha realizado, en lo que va del año, más de 4 mil servicios preventivos relacionados con poda y manejo del arbolado urbano, incluidos 355 derribos de árboles secos o en condición de riesgo.

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Mantienen trabajos en parques y camellones

En este periodo también se intervinieron 56 espacios públicos, entre ellos 12 camellones, ocho parques y 13 jornadas de Martes Comunitarios, mediante labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento integral.

Actualmente continúan las acciones en los camellones de Mariano Otero y González Gallo, así como en el Parque Isla de Palos y el Parque Nuevo Mundo.

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Además, las próximas intervenciones contemplan trabajos en el camellón lateral de López Mateos, de Lázaro Cárdenas hacia avenida De las Rosas, así como en el Parque Abel y el Parque Agustina Ramírez.

Piden apoyo ciudadano para evitar inundaciones

Además de estas acciones, el Ayuntamiento hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, destacando la importancia de mantener los canales, coladeras y espacios públicos libres de basura como una tarea compartida:

"Cuando todas y todos hacemos nuestra parte, cuidamos a la ciudad. Porque menos basura, menos inundaciones", finalizó el ayuntamiento.

Canales intervenidos

Nueva España

La Federacha

Lusitania

Constelación

San Ramón

Luis Covarrubias

Luis Lara

Volcán Usulután

Del Sur

Jagüey

Normalistas

Higuerillas

El Zárate

Guty Cárdenas

Patria

Hacienda Ciénega de Mata

Vasos reguladores intervenidos

El Dean

5 de Mayo

Rafael Molina

Laura Méndez

Gómez Farías

EE