La actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026 reveló un incremento importante en el número de túneles y pasos a desnivel considerados peligrosos durante la temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).De acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), actualmente existen 35 pasos a desnivel catalogados como sitios inundables, cuando el año pasado solo se tenían identificados 12 puntos de riesgo.Las autoridades explicaron que estos lugares representan peligro para automovilistas y peatones debido a que pueden inundarse rápidamente, acumular altos niveles de agua y generar afectaciones severas a la movilidad.Del total de pasos a desnivel detectados, 10 fueron clasificados como zonas críticas por el nivel de riesgo que representan durante tormentas intensas.Siete de estos puntos se ubican en Guadalajara, entre ellos Avenida Inglaterra y López Mateos, Avenida Inglaterra e Independencia, Calle Roble, Hidalgo, Glorieta Arcos del Milenio, Plan de San Luis y Glorieta Colón hacia Américas.En Zapopan también fueron señalados López Mateos Sur y Cubilete, mientras que en Zapotlanejo destaca el cruce de Ávila Camacho y Calle Naranjo.Lista de los 35 pasos a desnivel con riesgo de inundación en la ZMGEl Imeplan informó que el MUI 2026 ahora presenta los sitios inundables mediante polígonos, lo que permite visualizar no solo un punto específico, sino toda el área que podría verse afectada por acumulación de agua.Además, las autoridades trabajan para integrar esta información a la aplicación “Jalisco Alerta” y posteriormente a Google Maps, con el objetivo de que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real las probabilidades de inundación antes de circular por la ciudad durante el temporal de lluvias.MF