Lunes, 18 de Mayo 2026

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Estos son los túneles en riesgo de inundación durante las lluvias en la ZMG

De acuerdo con el Imeplan, actualmente existen 35 pasos a desnivel catalogados como sitios inundables, cuando el año pasado solo se tenían identificados 12 puntos de riesgo

Por: Rubí Bobadilla

Las autoridades explicaron que estos lugares representan peligro para automovilistas y peatones debido a que pueden inundarse rápidamente, acumular altos niveles de agua y generar afectaciones severas a la movilidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las autoridades explicaron que estos lugares representan peligro para automovilistas y peatones debido a que pueden inundarse rápidamente, acumular altos niveles de agua y generar afectaciones severas a la movilidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026 reveló un incremento importante en el número de túneles y pasos a desnivel considerados peligrosos durante la temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

De acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), actualmente existen 35 pasos a desnivel catalogados como sitios inundables, cuando el año pasado solo se tenían identificados 12 puntos de riesgo.

Las autoridades explicaron que estos lugares representan peligro para automovilistas y peatones debido a que pueden inundarse rápidamente, acumular altos niveles de agua y generar afectaciones severas a la movilidad.

¿Cuáles son los túneles más peligrosos en Guadalajara?

Del total de pasos a desnivel detectados, 10 fueron clasificados como zonas críticas por el nivel de riesgo que representan durante tormentas intensas.

Siete de estos puntos se ubican en Guadalajara, entre ellos Avenida Inglaterra y López Mateos, Avenida Inglaterra e Independencia, Calle Roble, Hidalgo, Glorieta Arcos del Milenio, Plan de San Luis y Glorieta Colón hacia Américas.

En Zapopan también fueron señalados López Mateos Sur y Cubilete, mientras que en Zapotlanejo destaca el cruce de Ávila Camacho y Calle Naranjo.

Lista de los 35 pasos a desnivel con riesgo de inundación en la ZMG

  • Anillo Periférico Sur y Calle Chihuahua
  • Anillo Periférico Sur y Calle del Deportivo
  • Carretera Libre a Zapotlanejo y Av. Tonalá
  • Calle Naranjos y Av. Ávila Camacho
  • Paso a desnivel Av. Ávila Camacho y Reforma
  • Anillo Periférico Oriente y Artesanos
  • Av. Enrique Díaz de León Norte y Av. Circunvalación División del Norte
  • Av. Plan de San Luis y Av. Jorge Álvarez del Castillo
  • Av. Adolfo López Mateos Norte y Calle Colomos
  • Av. Hidalgo y Costilla y Humboldt
  • Javier Mina y Calzada Independencia
  • Héroes Ferrocarrileros y Chicago
  • Av. Gobernador Luis G. Curiel y Av. Washington
  • Av. 8 de Julio y Washington
  • Calle Roble y Washington
  • Av. Inglaterra y Av. Niños Héroes
  • Calzada Lázaro Cárdenas Poniente y Av. Mariano Otero
  • Av. Patria y Av. Cristóbal Colón
  • Av. Ávila Camacho y Américas, en Zapopan
  • Paso a desnivel salida de Plaza Patria (túnel poniente)
  • Paso a desnivel entrada Plaza Patria (túnel poniente)
  • Av. Patria y Av. Manuel Ávila Camacho
  • Paso a desnivel Periférico Norte de Altagracia
  • Av. Juan Gil Preciado y Bulevar Valle Imperial
  • Av. Inglaterra y Av. Los Pinos
  • Av. Inglaterra y salida Bosques Vallarta
  • Carretera Guadalajara-Tepic, San Juan de Ocotán
  • Paso a desnivel Periférico Norte y Calzada del Servidor Público
  • Paso a desnivel incorporación de Periférico Norte a Av. Acueducto
  • Av. Novelistas y Av. Juan Palomar y Arias
  • Av. Patria y Av. Vallarta
  • Calzada Central y Av. Vallarta
  • Av. Nicolás Copérnico y lateral Morelia-Guadalajara
  • Av. Colón y Lázaro Cárdenas
  • Periférico y López Mateos

Mapa de inundaciones en Guadalajara ahora mostrará zonas de riesgo en tiempo real

El Imeplan informó que el MUI 2026 ahora presenta los sitios inundables mediante polígonos, lo que permite visualizar no solo un punto específico, sino toda el área que podría verse afectada por acumulación de agua.

Además, las autoridades trabajan para integrar esta información a la aplicación “Jalisco Alerta” y posteriormente a Google Maps, con el objetivo de que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real las probabilidades de inundación antes de circular por la ciudad durante el temporal de lluvias.

MF

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