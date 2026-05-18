La actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026 reveló un incremento importante en el número de túneles y pasos a desnivel considerados peligrosos durante la temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

De acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), actualmente existen 35 pasos a desnivel catalogados como sitios inundables, cuando el año pasado solo se tenían identificados 12 puntos de riesgo.

Las autoridades explicaron que estos lugares representan peligro para automovilistas y peatones debido a que pueden inundarse rápidamente, acumular altos niveles de agua y generar afectaciones severas a la movilidad.

¿Cuáles son los túneles más peligrosos en Guadalajara?

Del total de pasos a desnivel detectados, 10 fueron clasificados como zonas críticas por el nivel de riesgo que representan durante tormentas intensas.

Siete de estos puntos se ubican en Guadalajara, entre ellos Avenida Inglaterra y López Mateos, Avenida Inglaterra e Independencia, Calle Roble, Hidalgo, Glorieta Arcos del Milenio, Plan de San Luis y Glorieta Colón hacia Américas.

En Zapopan también fueron señalados López Mateos Sur y Cubilete, mientras que en Zapotlanejo destaca el cruce de Ávila Camacho y Calle Naranjo.

Lista de los 35 pasos a desnivel con riesgo de inundación en la ZMG

Anillo Periférico Sur y Calle Chihuahua

Anillo Periférico Sur y Calle del Deportivo

Carretera Libre a Zapotlanejo y Av. Tonalá

Calle Naranjos y Av. Ávila Camacho

Paso a desnivel Av. Ávila Camacho y Reforma

Anillo Periférico Oriente y Artesanos

Av. Enrique Díaz de León Norte y Av. Circunvalación División del Norte

Av. Plan de San Luis y Av. Jorge Álvarez del Castillo

Av. Adolfo López Mateos Norte y Calle Colomos

Av. Hidalgo y Costilla y Humboldt

Javier Mina y Calzada Independencia

Héroes Ferrocarrileros y Chicago

Av. Gobernador Luis G. Curiel y Av. Washington

Av. 8 de Julio y Washington

Calle Roble y Washington

Av. Inglaterra y Av. Niños Héroes

Calzada Lázaro Cárdenas Poniente y Av. Mariano Otero

Av. Patria y Av. Cristóbal Colón

Av. Ávila Camacho y Américas, en Zapopan

Paso a desnivel salida de Plaza Patria (túnel poniente)

Paso a desnivel entrada Plaza Patria (túnel poniente)

Av. Patria y Av. Manuel Ávila Camacho

Paso a desnivel Periférico Norte de Altagracia

Av. Juan Gil Preciado y Bulevar Valle Imperial

Av. Inglaterra y Av. Los Pinos

Av. Inglaterra y salida Bosques Vallarta

Carretera Guadalajara-Tepic, San Juan de Ocotán

Paso a desnivel Periférico Norte y Calzada del Servidor Público

Paso a desnivel incorporación de Periférico Norte a Av. Acueducto

Av. Novelistas y Av. Juan Palomar y Arias

Av. Patria y Av. Vallarta

Calzada Central y Av. Vallarta

Av. Nicolás Copérnico y lateral Morelia-Guadalajara

Av. Colón y Lázaro Cárdenas

Periférico y López Mateos

Mapa de inundaciones en Guadalajara ahora mostrará zonas de riesgo en tiempo real

El Imeplan informó que el MUI 2026 ahora presenta los sitios inundables mediante polígonos, lo que permite visualizar no solo un punto específico, sino toda el área que podría verse afectada por acumulación de agua.

Además, las autoridades trabajan para integrar esta información a la aplicación “Jalisco Alerta” y posteriormente a Google Maps, con el objetivo de que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real las probabilidades de inundación antes de circular por la ciudad durante el temporal de lluvias.

MF