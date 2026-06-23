Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 23 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

