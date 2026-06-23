Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 23 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tonalá