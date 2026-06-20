Guadalajara lidera el ranking de interacción en redes sociales del Mundial 2026 con casi dos millones, por encima de ciudades como Los Ángeles, Atlanta y Ciudad de México

A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guadalajara no solo destaca dentro de las canchas como una de las sedes del torneo, sino también en las redes sociales. De acuerdo con una medición de desempeño en internet de las ciudades anfitrionas, compartida por los organizadores de la sede de nuestra ciudad, la FIFA World Cup 26 de La Perla Tapatía se ubica como la sede con mayor alcance acumulado entre las 16 ciudades organizadoras del certamen.

El Mundial comenzó el pasado 11 de junio y, en apenas unos días de actividad, la estrategia digital de Guadalajara ha logrado ubicarse por encima de otras sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Guadalajara domina el ranking de interacción

Según los datos compartidos en la comparativa de ciudades sede, Guadalajara registra un total de 1 millón 973 mil 487 interacciones, cifra que la coloca en el primer lugar general.

La ventaja es considerable frente a otras sedes dentro del torneo:

Guadalajara: 1 millón 973 mil 487 interacciones

Los Ángeles: 991 mil 884

Atlanta: 923 mil 832

Monterrey: 920 mil 465

Ciudad de México: 777 mil 400

De esta manera, la capital de Jalisco prácticamente duplica el alcance de Los Ángeles y Monterrey, dos de las sedes con mayor actividad durante la Copa del Mundo.

Instagram y TikTok impulsan el crecimiento

El informe muestra que gran parte del éxito digital de Guadalajara proviene de Instagram y TikTok, plataformas donde concentra la mayor cantidad de interacciones.

La cuenta oficial de la sede tapatía suma:

512 publicaciones

1 millón 302 mil 108 interacciones en Instagram

47 mil 510 interacciones en X

37 mil 007 interacciones en Facebook

586 mil 792 interacciones en TikTok

1 millón 973 mil 487 interacciones totales

Estos números reflejan el interés que ha generado la actividad mundialista en la ciudad, especialmente entre aficionados que siguen de cerca los eventos relacionados con la Copa del Mundo.

Supera a las otras sedes mexicanas del Mundial

Entre las ciudades mexicanas anfitrionas, Guadalajara también ocupa el primer lugar.

Mientras la sede jalisciense se acerca a los dos millones de interacciones, Monterrey registra 920 mil 465 y Ciudad de México acumula 777 mil 400.

La diferencia refuerza el protagonismo que ha tenido Guadalajara durante las primeras jornadas del torneo, tanto por la organización de actividades oficiales como por la respuesta de los aficionados en redes sociales.

Una de las ciudades más activas de la Copa del Mundo

El ranking contempla a las 16 ciudades sede del Mundial 2026, distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá. En conjunto, estas cuentas acumulan 7 millones 143 mil 87 interacciones.

Con sus 1.97 millones de interacciones, Guadalajara concentra una parte importante de la conversación generada alrededor del torneo; es una de las ciudades más activas y visibles del Mundial en redes sociales.

Mientras el Mundial 2026 sigue con la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos hoy sábado 20 de junio, la sede tapatía mantiene un papel protagónico fuera de las canchas, liderando la interacción digital entre todas las ciudades anfitrionas del torneo más importante del futbol internacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF