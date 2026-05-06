Este miércoles el Gobierno de Jalisco dio a conocer que, con el arribo de las primeras unidades eléctricas que darán servicio a las y los usuarios de la Línea 5 al Aeropuerto Internacional de Guadalajara , esta nueva línea de transporte masivo inició sus pruebas sobre la carretera a Chapala.

"Autoridades estatales realizaron la primera prueba operativa sobre el corredor que conecta el Periférico con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para iniciar una etapa clave rumbo a la puesta en operación de este nuevo sistema de electromovilidad", dijo el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Supervisan estaciones y puentes peatonales

También, se supervisaron los avances de las ocho estaciones y 10 puentes peatonales, así como los túneles de conexión de esta línea de transporte masivo.

Este recorrido de prueba, indicó la autoridad estatal, se impulsó para verificar precisión, tiempos de traslado y cumplimiento de protocolos técnicos, a lo largo de los 6 kilómetros que conforman esta nueva línea.

"El sistema de electromovilidad representa un paso decisivo hacia una movilidad más limpia, moderna y eficiente, alineada con la visión del Gobierno del Estado, que pone al centro a las y los usuarios del transporte público, mediante alternativas sustentables que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes y fortalecen la conectividad metropolitana", afirmó el Siteur en un comunicado.

Avanza túnel de conexión en Periférico

Como parte de la jornada, el titular de SIOP, David Zamora Bueno, supervisó los avances en la construcción del túnel de interconexión entre Periférico y carretera a Chapala, considerado el componente más importante de esta obra.

De acuerdo con esta autoridad, la infraestructura permitirá el paso continuo de las unidades de electromovilidad, que evitarán cruces con el tránsito vehicular y fortalecerá la seguridad vial.

El túnel de conexión contará con un carril exclusivo por sentido, tendrá una longitud de 750 metros y registra un avance cercano a 90%.

David Zamora Bueno, titular de SIOP. GOBIERNO DE JALISCO

A la fecha, suma ya mil 318 pilas de concreto armado coladas, cimentadas a más de 20 metros de profundidad, lo que garantiza su estabilidad, seguridad y durabilidad.

Con relación a la obra, el secretario Zamora informó que en los próximos días concluirán los trabajos para dar paso a las pruebas integrales de operación en el corto plazo.

"Estamos a cinco días de terminar los colados, se concluyeron los botallantas, las instalaciones eléctricas y complementarias para que la próxima semana se realicen las pruebas de movilidad al 100%", explicó.

Línea 5 beneficiará a seis municipios

Durante el recorrido, titular de la Setran, Diego Monraz Villaseñor, destacó que este proyecto confirma la visión del Gobierno del Estado de poner al centro a las y los usuarios del transporte público, además de impactar positivamente en la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.

"Esta es una gran obra de infraestructura multimodal pensada no solamente para las y los usuarios del transporte público, sino también para peatones, ciclistas, automovilistas y vecinos de toda la zona. Beneficiará directamente a habitantes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos ", señaló Monraz Villaseñor.

Conoce el dato…

Con la entrada en operación de este sistema, más de 120 mil usuarias y usuarios del transporte público serán beneficiados diariamente.

La Troncal 01, que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con Chapalita Inn, permitirá realizar este recorrido en aproximadamente 50 minutos, lo que representa una reducción cercana a 38% en los tiempos habituales de traslado.

EE