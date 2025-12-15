Con la apertura de su periodo de pruebas, la Línea 4 del Tren Ligero marca un punto de inflexión en la movilidad del sur del Área Metropolitana de Guadalajara. Por primera vez, Tlajomulco contará con un sistema eléctrico de transporte masivo que busca reducir los tiempos de traslado y conectar a miles de habitantes con la red metropolitana.

Siteur ofrece recorridos gratuitos

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el Gobierno de Tlajomulco informaron que del 15 al 31 de diciembre la nueva línea ofrecerá recorridos gratuitos para que la ciudadanía conozca su funcionamiento antes del inicio de operaciones formales.

Durante este periodo, los usuarios podrán viajar en ambos sentidos por las ocho estaciones que conforman el trayecto entre Tlajomulco Centro y Las Juntas, en Tlaquepaque.

El Gobierno estatal destacó que esta fase forma parte de una estrategia integral para consolidar un modelo de transporte más rápido, sustentable y moderno. Sin embargo, aún se realizan ajustes en puentes, señalización y operación, mientras Siteur afina detalles técnicos.

Estaciones de la Línea 4

Tlajomulco Centro: Punto de inicio en Tlajomulco.

Punto de inicio en Tlajomulco. CUTLAJO: Junto al Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco).

Junto al Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco). Lomas del Sur: En la avenida De la Fortuna, Tlajomulco.

En la avenida De la Fortuna, Tlajomulco. El Cuervo: Cerca del nodo vial El Cuervo, Tlajomulco.

Cerca del nodo vial El Cuervo, Tlajomulco. Concepción del Valle: En la avenida Concepción, Tlaquepaque/Tlajomulco.

En la avenida Concepción, Tlaquepaque/Tlajomulco. Real del Valle: Cerca de la avenida Adolf Horn, Tlaquepaque.

Cerca de la avenida Adolf Horn, Tlaquepaque. Jalisco 200 Años: Se integra al Periférico Manuel Gómez Morín, Tlaquepaque.

Se integra al Periférico Manuel Gómez Morín, Tlaquepaque. Acueducto: En San Pedro Tlaquepaque.

En San Pedro Tlaquepaque. Las Juntas: En Prolongación Gobernador Curiel, enlace con Mi Macro Calzada.

Detalles de la Línea 4 del Tren Ligero

La nueva Línea 4 del Tren Ligero cuenta con nueve estaciones distribuidas a lo largo de 21 kilómetros, y su trazo corre en paralelo al derecho de vía concesionado a Ferromex. Este proyecto marca un hecho histórico, al convertirse en la primera línea de transporte público que opera dentro del mismo corredor ferroviario utilizado por el tren de carga.

La ruta se enlazará con Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, ampliando las opciones de transporte hacia distintos puntos de la ciudad. Aunque aún no existe conexión directa con la Línea 1, los transbordos entre corredores facilitarán el acceso a otras zonas.

Se calcula que, en su etapa inicial, la Línea 4 del Tren Ligero transporte alrededor de 116 mil pasajeros al día. A lo largo de su recorrido habitan cerca de 275 mil personas, en una zona que concentra una importante actividad económica con comercios, bodegas e instalaciones industriales.

Tenemos grandes noticias, a partir de mañana Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque estarán interconectados por el sistema de transporte más moderno. ¿Están listos para probar la L4? pic.twitter.com/TwUZ2didlk— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 14, 2025

El proyecto no solo se enfoca en la movilidad, sino también en la recuperación del entorno urbano, mediante la rehabilitación de vialidades, la construcción de pasos a desnivel y la instalación de cruces seguros equipados con alarmas y semáforos, con el objetivo de ofrecer traslados más ágiles y una mayor seguridad para todos los usuarios.

El proyecto representa una obra estratégica para el crecimiento de Tlajomulco, donde la población y la demanda de transporte han crecido aceleradamente.

La invitación está abierta: durante estas dos semanas, los jaliscienses podrán subirse al futuro de la movilidad, conocer la nueva línea y participar en la transformación del transporte metropolitano.

Consulta https://proyectolinea4.jalisco.gob.mx/sites/proyectolinea4.jalisco.gob.mx/files/l4_files/presentacion_l4.pdf

