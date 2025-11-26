Línea 3 del Tren Ligero restablece su servicio

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó a las 1:47 pm de este miércoles que el servicio de la Línea 3 del Tren Ligero se restableció por completo.A las 12:51 pm, Siteur informó que el servicio de la Línea 3 de Mi Tren había sido suspendido de forma parcial de Arcos de Zapopan a Circunvalación Country.Lo anterior ocurrió tras el reporte de una persona ubicada sobre las vías del tren, por ello elementos de la Unidad de Proximidad Social, junto con integrantes del EscuaDRON y del Escuadrón Motorizado de la Policía de Zapopan, se movilizaron hasta el cruce de Ávila Camacho y Patria, en la colonia Jacarandas. Alrededor de las 13:00 horas, los agentes lograron asegurar a un hombre de aproximadamente 35 años, por lo que como se mencionó el servicio fue restablecido por completo.Con información de Osiel González Hernández.NA