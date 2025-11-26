Línea 3 del Tren Ligero restablece su servicio

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó a las 1:47 pm de este miércoles que el servicio de la Línea 3 del Tren Ligero se restableció por completo.

#AvisoSITEUR | Se restablece el servicio de la #Línea3 de #MiTren tras la atención del incidente registrado en la estación Plaza Patria.



La operación se normaliza en todo el recorrido. Agradecemos tu comprensión. pic.twitter.com/jJNdykIHab— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) November 26, 2025

A las 12:51 pm, Siteur informó que el servicio de la Línea 3 de Mi Tren había sido suspendido de forma parcial de Arcos de Zapopan a Circunvalación Country.

Lo anterior ocurrió tras el reporte de una persona ubicada sobre las vías del tren, por ello elementos de la Unidad de Proximidad Social, junto con integrantes del EscuaDRON y del Escuadrón Motorizado de la Policía de Zapopan, se movilizaron hasta el cruce de Ávila Camacho y Patria, en la colonia Jacarandas.

Alrededor de las 13:00 horas, los agentes lograron asegurar a un hombre de aproximadamente 35 años, por lo que como se mencionó el servicio fue restablecido por completo.

Con información de Osiel González Hernández.

