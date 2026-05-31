Cambio de placas en Jalisco: ¿Habrá operativos especiales de la policía vial?

A terminado el plazo para realizar el cambio de placas en Jalisco, la Policía Vial aclaró qué ocurrirá con los automovilistas que no completen este trámite antes de la fecha límite y si habrá acciones especiales para detectarlos en las calles.

La corporación estatal confirmó que no tiene contemplado implementar retenes, filtros o dispositivos exclusivos para identificar vehículos que continúen circulando con placas que ya debieron ser sustituidas. De esta manera, descartó cualquier operativo masivo enfocado únicamente en revisar el cumplimiento de este proceso vehicular.

¿Cuándo comenzarán las multas?

El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, explicó que las sanciones comenzarán a aplicarse una vez vencido el plazo establecido, es decir, a partir del 1 de junio. Sin embargo, precisó que las multas no serán impuestas mediante revisiones específicas relacionadas con el canje de placas.

¿En qué casos sí podrían sancionar a los conductores?

Según detalló, los agentes únicamente podrán detectar esta irregularidad cuando un conductor sea detenido por alguna otra falta al reglamento de tránsito o por una infracción administrativa.

Durante esa inspección, si se comprueba que el vehículo no cuenta con las nuevas matrículas obligatorias, entonces sí podrá generarse la sanción correspondiente.

No habrá operativos masivos

Las autoridades insistieron en que la estrategia no contempla acciones generalizadas ni persecuciones dirigidas a quienes aún no hayan realizado el trámite. El objetivo, señalaron, es evitar afectaciones innecesarias a la circulación y mantener las labores ordinarias de vigilancia vial.

Por ello, aunque el incumplimiento del cambio de placas sí puede derivar en una multa una vez concluido el periodo oficial, los conductores no enfrentarán operativos especiales para verificar exclusivamente este requisito.

Llaman a regularizar la documentación

Aun así, las autoridades exhortaron a los propietarios de vehículos a regularizar su situación lo antes posible para evitar sanciones futuras y mantener actualizada la documentación de sus automóviles conforme a la normativa vigente en Jalisco.

EE