La onda de calor prevalecerá en estados del norte, noroeste y occidente del país debido a una circulación anticiclónica presente en la atmósfera; de forma contraria, el ingreso de humedad desde el Pacífico también generará chubascos durante la jornada de este 1 de marzo en Jalisco. ¿Qué esperar para el estado del tiempo en Guadalajara? Te compartimos la información más completa con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y Meteored.

Onda de calor y lluvia, solo en Jalisco

Este domingo, según datos del SMN, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en las citadas regiones, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco ; por otra parte, canales de baja presión sobre el noroeste, norte y sureste de México, además de la península de Yucatán, sumado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el estado .

Según información del IAM, Jalisco seguirá cálido en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer . No se descartan algunas lluvias puntuales, mismas que afectarían únicamente a zonas montañosas del sur del estado.

Las lecturas del IAM y de Meteored no prevén lluvias para Guadalajara este 1 de marzo, pero sí altas temperaturas .

El calor en Guadalajara este 1 de marzo de 2026

El IAM pronostica una jornada soleada para Guadalajara y solo algunas nubes dispersas, así como ambiente cálido en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer.

A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se esperan este domingo para Guadalajara .

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 19 °C Soleado 19 °C 10:00 22 °C Soleado 22 °C 11:00 25 °C Soleado 26 °C 12:00 27 °C Soleado 26 °C 14:00 30 °C Nubes y claros 28 °C 17:00 31 °C Nubes y claros 29 °C 20:00 25 ºC Nubes y claros 25 ºC 23:00 22 ºC Cielo despejado 25 ºC

Con información del SMN, IAM y Meteored.

