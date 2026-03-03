Laura Haro presenta el 'Mundialito PRI' para promover paz y deporte en Jalisco

A cien días del inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco ha presentado el "Mundialito PRI" . Este torneo de futbol 11 contra 11 se realizará próximamente con la participación de equipos de distintos municipios del estado, buscando promover la paz y el deporte en la entidad. La iniciativa fue anunciada por Laura Haro, presidenta del partido en Jalisco.

La dirigente estatal, Laura Haro, afirmó que el Mundialito PRI representa un compromiso con el deporte y una estrategia para fomentar la paz en el estado. Haro Ramírez hizo hincapié en la importancia de esta propuesta después de los recientes episodios de violencia. "En cada gol y cada celebración ganaremos terreno a la criminalidad y construiremos mayor comunidad", aseguró la presidenta.

Haro Ramírez destacó la trayectoria del PRI en el impulso al deporte . Recordó al Presidente Municipal de Cuquío, Ubaldo Chávez Delgadillo, quien mantiene un fuerte vínculo con el Partido Revolucionario Institucional desde su infancia, ya que su primer balón fue de este partido.

Inscripciones abiertas para equipos

El proceso de inscripción para los equipos interesados en participar en el Mundialito PRI se mantendrá abierto durante todo el mes de marzo. Para conocer las bases y requisitos de registro, los aspirantes deben consultar las redes sociales oficiales del PRI Jalisco. Esta medida busca asegurar una amplia participación de equipos provenientes de diversas localidades.

Alejandro Prado, secretario del Deporte del PRI, confirmó que el torneo contemplará premios para los equipos que obtengan el primero, segundo y tercer lugar. La competencia busca incentivar la sana rivalidad y el esfuerzo deportivo entre los participantes de los distintos municipios jaliscienses.

El Mundialito PRI se alinea con la visión del partido de utilizar el deporte como una herramienta efectiva para la cohesión social . La meta es crear espacios seguros y de convivencia que permitan a la ciudadanía reconstruir el tejido social afectado por diversas problemáticas.

El deporte como motor de comunidad

La organización del torneo subraya el compromiso del PRI Jalisco con el bienestar de la ciudadanía. Más allá de la competencia, el evento busca generar un ambiente de camaradería y cooperación. La relevancia de fomentar actividades deportivas radica en sus beneficios para la salud física y mental de los participantes, así como en la promoción de valores.

Este tipo de iniciativas se consideran cruciales para el desarrollo de la juventud y el fortalecimiento de lazos comunitarios. El PRI Jalisco reafirma su intención de continuar apoyando programas y eventos que impulsen la participación ciudadana a través del deporte .

