La Red de Carreteras de Occidente opera con normalidad y más seguridad

Autoridades federales retiraron vehículos dañados y restauraron la circulación; el tráfico pesado recuperó la actividad mientras usuarios perciben mayor confianza

Por: El Informador

En la Red de Carreteras de Occidente se reforzó la vigilancia para garantizar la seguridad y restablecer la circulación. EL INFORMADOR/Archivo

La Red de Carreteras de Occidente informó que sus autopistas en Jalisco y Michoacán operan nuevamente con normalidad, luego de los hechos violentos registrados el 22 y 23 de febrero. La empresa indicó que todos los tramos cuentan con refuerzos de seguridad por parte de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales.

El presidente del Consejo de Administración, Demetrio Sodi Cortés, señaló que los tramos más afectados fueron Zapotlanejo–Lagos de Moreno, Zapotlanejo–Guadalajara y Zapotlanejo–Maravatío. Explicó que, tras los incidentes, se registraron autopistas con poco tránsito y presencia de vehículos siniestrados, principalmente en rutas hacia Michoacán y Aguascalientes.

Detalló que el tránsito de carga ya se restableció, mientras que el flujo de vehículos ligeros continúa en proceso de recuperación. Añadió que se reforzó la presencia de seguridad y se retiraron unidades dañadas para mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios.

El directivo agradeció el apoyo de autoridades federales y estatales para restablecer la operación. También informó que la empresa trabaja en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en proyectos incluidos en el Plan de Infraestructura Nacional, anunciado por la Claudia Sheinbaum Pardo.

El plan contempla inversiones por 14 mil 500 millones de pesos en Michoacán y 11 mil 500 millones en Jalisco durante los próximos tres años, destinadas a construir nuevos tramos, modernizar autopistas existentes, desarrollar puentes y fortalecer la conectividad regional.

Pablo Lemus ordena liberar carreteras

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó en Puerto Vallarta la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad Región Costa-Sierra Occidental, donde instruyó liberar de inmediato los puntos carreteros bloqueados con vehículos y camiones incendiados el pasado domingo.

El mandatario ordenó retirar las unidades siniestradas para restablecer el libre tránsito en la franja costera que conecta a Jalisco con Nayarit y Colima. Para ello, los presidentes municipales de Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, La Huerta, Cihuatlán, Cabo Corrientes y Tomatlán se comprometieron a aportar personal y grúas para agilizar el retiro de autos y despejar las vialidades en el menor tiempo posible.

Lemus afirmó que el objetivo es garantizar seguridad, gobernabilidad y la pronta reactivación económica, especialmente en una región donde el turismo es la principal fuente de ingresos. Señaló que mantener abiertas las carreteras es clave para recuperar la confianza de visitantes y prestadores de servicios.

Además, instó a los ayuntamientos a brindar apoyos y facilidades a empresarios y comerciantes afectados por la quema de establecimientos, permitiendo la remodelación inmediata de los inmuebles dañados y otorgando acompañamiento institucional. El gobernador también sostendrá reuniones con el sector empresarial para consolidar una estrategia conjunta que permita acelerar la recuperación económica regional.

