La Contraloría de Jalisco arrastra más de cuatro mil recursos de revisión

A más de medio año de la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), la Contraloría del Estado mantiene pendientes miles de recursos de revisión relacionados con solicitudes de información pública.

La dependencia informó que, tras haber sido designada como autoridad garante para el Poder Ejecutivo y los 125 municipios de Jalisco, recibió los expedientes heredados del extinto organismo y continúa integrando nuevos procedimientos.

Según datos oficiales, existen 2 mil 561 recursos de revisión promovidos ante el ITEI antes de su extinción, ocurrida el 30 de noviembre de 2025. Estos asuntos permanecen pendientes debido a que aún no se aprueban las leyes secundarias que definirán el funcionamiento del nuevo modelo institucional.

A esa cifra se suman otros mil 617 recursos de revisión recibidos posteriormente mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el correo institucional habilitado para este fin, la recepción física de documentos y expedientes entregados por la Comisión Especial para la Extinción del ITEI.

De estos últimos, la Contraloría reportó el inicio de 758 procedimientos. Además, informó que durante el proceso se promovieron 54 juicios de amparo, de los cuales 24 ya concluyeron.

La acumulación de expedientes ocurre mientras el Congreso de Jalisco continúa la discusión de las leyes secundarias que complementarán la reciente reforma constitucional en la materia.

La falta de estas disposiciones mantiene en pausa la resolución de miles de recursos presentados por ciudadanos inconformes con las respuestas obtenidas de distintas dependencias públicas.

Mientras se completa el nuevo marco legal, la Contraloría continúa recibiendo y procesando solicitudes relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Antiguas oficinas del ITEI. El organismo fue extinguido el 30 de noviembre de 2025; la falta de leyes secundarias mantiene pendiente la consolidación del nuevo modelo de acceso a la información pública en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Quejas por falta de respuestas oficiales

Inconformidades. La ausencia de una legislación secundaria que regule plenamente el nuevo sistema de acceso a la información pública continúa generando inconformidades entre ciudadanos, periodistas y académicos que buscan obtener datos de interés público.

Récord. Antes de desaparecer, el ITEI reportó una actividad histórica. En 2025, el organismo aprobó 12 mil 288 resoluciones y registró más de 112 mil solicitudes de información en Jalisco, de acuerdo con datos presentados por su entonces presidenta, Olga Navarro.

Solicitudes. Entre las dependencias que recibieron más solicitudes se encontraban la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Coordinación de Gestión del Territorio y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan.

Sanciones. Sin embargo, fueron los municipios los que concentraron el mayor número de recursos de revisión, es decir, casos en los que los solicitantes impugnaron respuestas insuficientes o la negativa de entregar información. Tan sólo durante 2025 acumularon 514 amonestaciones públicas, 86 multas y un arresto administrativo.

Deficiencias. Entre ellas se encuentra una petición sobre consultorios médicos anexos a farmacias, cuya respuesta no correspondió a lo solicitado. También se reportó una solicitud relacionada con el déficit de operadores del transporte público, respecto de la cual la autoridad respondió que no contaba con el dato.

Sin leyes secundarias persisten obstáculos

La extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), ocurrida el 30 de noviembre de 2025, continúa generando dificultades para ciudadanos y periodistas que buscan acceder a información pública.

La falta de leyes secundarias para regular el nuevo esquema institucional ha provocado un vacío que afecta el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Aunque el Congreso de Jalisco avanza en la adecuación del marco normativo, todavía no existe una estructura plenamente operativa que supervise el cumplimiento de estas obligaciones.

Entre los principales afectados se encuentran periodistas y ciudadanos que han presentado solicitudes sobre temas de interés público sin obtener respuestas satisfactorias.

Un ciudadano relató que solicitó a la Secretaría de Transporte información sobre el sistema de monitoreo de las unidades del transporte público. Sin embargo, aseguró que únicamente recibió una confirmación sobre la vigilancia de los sistemas Mi Macro, sin los datos requeridos. También pidió información sobre ingresos, egresos y unidades en operación, pero sus solicitudes no fueron atendidas.

José, periodista tapatío, explicó que presentó una queja mediante la Plataforma Nacional de Transparencia tras no obtener respuesta a una solicitud relacionada con el transporte público. No obstante, señaló que el recurso no pudo avanzar debido a la desaparición del ITEI.