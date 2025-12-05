La CFE tiene programado un apagón en Tlaquepaque este viernes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programada para este viernes la suspensión del suministro eléctrico en el Centro Histórico de Tlaquepaque.

El corte de electricidad se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, según la notificación que la CFE envió al Ayuntamiento de Tlaquepaque el pasado sábado 29 de noviembre.

En el documento se señala que las labores tendrán una duración aproximada de siete horas, por lo que la interrupción del servicio se realizará de las 4:00 a las 11:00 horas.

Aunque no se precisan las calles, el término "Centro Histórico" del municipio refiere a las 42 manzanas del polígono que, en sentido norte–sur, va de la calle Florida a Reforma y, en sentido oriente–poniente, de Carrillo Puerto a la avenida Niños Héroes. Por otra parte, la colonia Centro se extiende desde la avenida Río Nilo hasta Marcos Montero Ruiz, y de Miguel Mondragón a la avenida Niños Héroes.

En la zona se concentran edificios patrimoniales y servicios turísticos que le valieron al municipio el distintivo de Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo en 2018, como la Parroquia de San Pedro Apóstol, el Andador Independencia, el Centro Cultural El Refugio, el Jardín Hidalgo, el Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaléon Panduro, el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, el Museo Regional de la Cerámica, el Palacio Municipal y El Parián, considerado “la cantina más grande del mundo”.