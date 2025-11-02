El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En rueda de prensa, el presbítero dijo que este hecho es un síntoma claro de la descomposición que hay en la sociedad, pero sobre todo, un descuido de las instituciones encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos.

“Se trata de un asesinato muy grave, sobre todo de una persona que estaba haciendo un esfuerzo muy grande junto con su comunidad y su municipio para pacificar y despejar la corrupción, la violencia; y es muy triste que él caiga precisamente víctima de la violencia”, comentó.

Cardenal resalta que el crimen organizado se fortalece

El cardenal añadió que con hechos como este el crimen organizado se fortalece.

“Al mismo tiempo que el crimen organizado se siente más seguro por la impunidad, la ciudadanía se siente más desprotegida, ya no halla para dónde voltear. Hay líderes que se ofrecen, que proponen, que buscan y ponen lo que está de su parte, pero se ve, a veces, una lentitud y un descuido de la autoridad que está puesta para brindarnos garantía y cuidado de nuestras vidas”, añadió.

EL INFORMADOR/ J. VELAZCO

Finalmente, dijo que este lamentable asesinato debe motivar a los ciudadanos a fomentar una cultura de paz y reconciliación para erradicar estos capítulos de violencia.

“No debemos desanimarnos; al contrario, debemos sacar lo mejor de nosotros mismos para crear un ambiente de paz, de reconciliación y convivencia pacífica”, concluyó.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, murió anoche en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros la noche de este sábado mientras inauguraba el Festival de las Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también resultaron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal y un escolta del alcalde.

AS