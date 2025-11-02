Diputados Federales de Morena rinden su primer informe de labores

Con el respaldo de distintos representantes políticos del estado, los Diputados Federales de Morena presentaron su primer informe de labores en el auditorio “Raúl Padilla López” de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El evento fue organizado por el Diputado Alberto Maldonado, coordinador de la bancada morenista, y contó con la presencia del Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien acudió en representación del senador Ricardo Monreal Ávila.

Durante la ceremonia, cada legislador habló sobre sus principales actividades, gestiones y logros durante el primer año de la Legislatura. El Secretario de Gobierno, Salvador Zamora, acudió en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, para atestiguar el acto de rendición de cuentas.

El auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) lució completamente lleno. Entre los asistentes destacaron la Rectora Mara Robles, la Senadora Rocío Corona Nakamura, el Diputado Federal Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda; el exgobernador Carlos Rivera Aceves; el exrector y director de la Feria Internacional del Libro, Trino Padilla López; el exrector Tonatiuh Bravo Padilla; el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinoza; la líder del Sindicato de Académicos de la UdeG, Natalia Juárez; la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez; el empresario Pablo González; la magistrada Marcela Zárate Llamas, presidenta del Tribunal Electoral del Estado; y el regidor de Guadalajara Chema Martínez, además de diputados locales, alcaldes y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

El informe cerró con un mensaje de unidad y compromiso por parte de los legisladores de Morena, quienes reafirmaron su intención de seguir trabajando por el bienestar de Jalisco y el fortalecimiento del movimiento en el estado.

MF