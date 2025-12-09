Este martes el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, rindió su primer informe de labores al frente de esta consigna, en el cual destacó la relevancia de la tecnología y la digitalización en la aplicación de la justicia en la Entidad.

En su informe resaltó que, durante este 2025, gracias a las mejoras implementadas, desde nuevas y renovadas instalaciones, la compra de nuevos equipos, y la capacitación constante, asi como a las campañas de difusión, y acompañamiento directo a litigantes, se logró incrementar en un 40% el uso del Juicio en Línea durante este año.

"Pero esta cifra representa solo el 3% del total de casos tramitados en el Estado, y por eso quiero dirigirme a las y los abogados para reiterarles que usen el Juicio en Línea, que aprovechen las bondades que dicha plataforma ofrece para ustedes y sobre todo para la ciudadanía, sepan que les seguiremos acompañando en este proceso", manifestó Álvarez Pulido.

La meta, añadió, es poder llegar a, por lo menos, el 50% de los juicios que se llevan en el Supremo Tribunal de Justicia, en línea.

"Hoy podemos informar que en el sistema de Justicia Laboral, todos los juicios se Ilevan de manera híbrida, es decir, aunque las partes deseen tramitar su asunto de manera física, en los juzgados se hace la digitalización para dar mayor agilidad a los procesos", añadió.

Mediante esta vía, afirmó Álvarez Pulido, en lo que va del año se logró el ingreso a sistema de cerca de nueve mil 500 demandas.

"Pero lo importante es que estamos listos para implementar el próximo año para el sistema híbrido en todas las materias, para obtener meiores tiempos de respuesta, ahorro en traslados, papelería y todos los costos que implica un proceso judicial de corte escrito También, estamos en el procesd de digitalizar al cien por ciento el envío de asuntos a las salas del Tribunal", afirmó.

Además, el magistrado presidente resaltó la publicación de cerca de 400 mil sentencias en línea para consulta pública, mismas que ya pueden ser consultadas en su versión de Resumen Ciudadano.

"Vamos por un modelo integral de Justicia Digital, una nueva infraestructura para regiones con mayor demanda y el fortalecimiento de los Juzgados Civiles y Familiares ante la entrada en vigor del nueva sistema de justicia cotidiana. Nuestra evolución será continua y concreta. Ampliaremos el Juicio en Línea y seguiremos siendo un referente de formación judicial con el impulso de nuevas instalaciones de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia", dijo respecto de los retos próximos para su cargo y para el sistema del Poder Judicial del Estado.

En cifras generales, Álvarez Pulido refirió que, tan solo este año en Zona Metropolitana de Guadalajara se iniciaron 61 mil nuevos nuevos casos.

"Asimismo, en el Supremo Tribunal, las Magistradas y Magistrados son ejemplo de constancia y compromiso que genera confianza: más de cinco mil 900 sentencias y más de 30 mil acuerdos dictados durante año, para responder en tiempo y forma a las y los justiciables", añadió.

Por otra parte destacó el hecho de que hoy Jalisco es líder a nivel nacional en construir soluciones y no conflictos, llegando este año a 35 mil convenios de Justicia Alternativa.

"Estamos hablando de un incremento del 634% que solo ha sido posible gracias, principalmente a la gran labor que realizan todas y todos en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado, parte del Poder Judicial de Jalisco y a la gran coordinación con nuestros jueces y juezas e integrantes del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia; aquí, extiendo una felicitación al Director General de IJA, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona por su arduo trabajo", manifestó.

"Nuestro compromiso permanece firme: trabajar incansablemente, con la vocación y la entrega que nos caracterizan, por la justicia que Jalisco merece", finalizó el magistrado presidente.

MF