Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 27 de enero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13