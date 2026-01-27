Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 27 de enero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

