Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en El Salto para este martes 27 de enero determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

