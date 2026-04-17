Limpia y elimina ácaros de tu colchón fácil con vinagre y bicarbonato

La clave para que la vida útil de un colchón dure el mayor tiempo posible es limpiarlo regularmente, pues esta pieza tan importante para el descanso y el bienestar de las personas, si se mantiene bien cuidado ayuda a evitar los malos olores, la permanencia de manchas y la acumulación o proliferación de ácaros y bacterias que pueden dañar la salud respiratoria y la piel.

Por ello, aquí te contamos cómo preparar una mezcla casera que desinfecta los tejidos del colchón, elimina manchas difíciles y ayuda a mantener una higiene adecuada sin tener que recurrir a productos o sustancias con muchos químicos. La mejor parte es que probablemente ya tienes todos los ingredientes en casa.

¿Cómo preparar la mezcla?

Para preparar la mezcla casera que remueve manchas difíciles de un colchón únicamente necesitarás:

Agua

Bicarbonato

Vinagre

dos recipientes (ya sea jícara, charola, cubeta, etc.)

un trapo limpio

un atomizador

Procedimiento

Mezcla aproximadamente medio litro de agua con medio litro de viangre en uno de los recipientes. Luego añade media taza de bicarbonato al líquido. Agrégalo poco a poco para evitar que la efervescencia del bicarbonato con vinagre se desborde del recipiente. Revuelve la mezcla bien hasta que la espuma de la reacción química desaparezca y luzca solo como un líquido. Vierte la mezcla en el atomizador.

Acomoda el colchón en un lugar de manera vertical en un lugar donde pueda recibir aire o luz de sol directa (para facilitar el proceso de secado).

Recomendaciones

Es recomendable aspirar el colchón antes de comenzar con la limpieza de manchas, para retirar polvo, células muertas de la piel y ácaros. Esto también reduce alérgenos que causan congestión y problemas respiratorios.

Una vez que tengas tu mezcla lista, rocíala abundantemente sobre las manchas del colchón.

Una vez que tengas tu mezcla lista, rocíala abundantemente sobre las manchas del colchón. En el recipiente que no se utilizó para revolver la mezcla, vierte agua limpia, sumerge el trapo y exprímelo ligeramente.

Frota con el trapo húmedo toda el área donde rociaste la mezcla, hasta retirar los residuos de vinagre. Es probable que tengas que enjuagar el trapo y volverlo a exprimir varias veces.

A medida de que talles y remuevas la mezcla de vinagre, bicarbonato y agua, verás cómo las manchas van reduciendo y desapareciendo.

Repite el rociado de la mezcla y el retiro con el trapo sobre todas las manchas que quieras remover.

Una vez que hayas terminado de quitar las manchas del colchón, déjalo secar al aire libre o bajo el sol.

Una vez que hayas terminado de quitar las manchas del colchón, déjalo secar al aire libre o bajo el sol. Antes de regresarlo al mueble y cubrirlo con la ropa de cama, asegúrate de que esté totalmente seco.

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KR