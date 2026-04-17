Limpia y elimina ácaros de tu colchón fácil con vinagre y bicarbonato

La clave para que la vida útil de un colchón dure el mayor tiempo posible es limpiarlo regularmente, pues esta pieza tan importante para el descanso y el bienestar de las personas, si se mantiene bien cuidado ayuda a evitar los malos olores, la permanencia de manchas y la acumulación o proliferación de ácaros y bacterias que pueden dañar la salud respiratoria y la piel. Por ello, aquí te contamos cómo preparar una mezcla casera que desinfecta los tejidos del colchón, elimina manchas difíciles y ayuda a mantener una higiene adecuada sin tener que recurrir a productos o sustancias con muchos químicos. La mejor parte es que probablemente ya tienes todos los ingredientes en casa.Para preparar la mezcla casera que remueve manchas difíciles de un colchón únicamente necesitarás:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR