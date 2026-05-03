Jalisco inhuma a 20 personas fallecidas no reclamadas en el Panteón Guadalajara

Este domingo el gobierno de Jalisco dio a conocer que en días recientes se llevaron a cabo dos operativos de inhumación de 20 personas fallecidas no reclamadas en el Panteón Guadalajara.

La inhumación de estas 20 personas, no reclamadas, dijo, se realizó el 24 y 30 de abril. Las mismas se encontraban en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y como disponente secundario, la Fiscalía del Estado.

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Los operativos de inhumación, refirió el Gobierno estatal, fueron encabezados por una agente del Ministerio Público de la Coordinación de Personas Fallecidas sin Identificar de la Fiscalía Estatal, y contaron con la participación de personal de la SIBP, Policía Investigadora del Estado, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Comisión Estatal de Búsqueda (COBUPEJ) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Las acciones forman parte de los trabajos de la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso que permita la Inhumación de las Personas Fallecidas no Reclamadas", señaló mediante un comunicado.

ESPECIAL

Actualmente, las autoridades de Jalisco mantienen el Registro de Personas Fallecidas Identificadas no Reclamadas, que muestra los datos de 374 personas cuyos nombres se conocen, y que esperan en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Los datos pueden ser consultados en la siguiente liga:

https://estamosbuscando.jalisco.gob.mx/personas-fallecidas-identificadas-no-reclamadas/

En caso de reconocer a alguna de las personas se pueden obtener más información sobre cómo recuperar su cuerpo en las oficinas del IJCF en Batalla de Zacatecas #2395, Fraccionamiento Revolución, San Pedro Tlaquepaque, o comunicarse al teléfono 33 3030 9400.

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