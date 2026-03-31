Jalisco impulsa exportaciones en 2025 y lidera entre estados no fronterizos

Jalisco registró un crecimiento histórico en exportaciones durante 2025, al alcanzar un valor de 52 mil 500 millones de dólares, lo que representó un incremento de 72 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con el Inegi.

Solamente en el último cuatrimestre del año Jalisco envió mercancías por un valor de 20 mil 181 millones de dólares lo que significó una variación porcentual anual de 124 por ciento.

Este crecimiento se da en un contexto nacional en el que Jalisco se posicionó como una de las entidades con mayor dinamismo exportador. Tan sólo en el cuarto trimestre de 2025, concentró el 12.1 por ciento del total de exportaciones del país, ubicándose entre los estados con mayor participación, sólo por debajo de Chihuahua y por encima de entidades industriales como Coahuila, Nuevo León y Baja California.

Este impulso estuvo sostenido principalmente por el sector manufacturero, que a nivel nacional representó el 93.6 por ciento del valor total de las exportaciones y que en el caso de Jalisco mostró uno de los desempeños más destacados del país.

En este sentido, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó el crecimiento de las exportaciones de Jalisco las cuales crecieron más que la media nacional.

"Crecimos casi 10 veces más nuestras exportaciones que el promedio nacional" , indicó.

Agregó que por primera vez en la historia Jalisco se convirtió en el estado líder no fronterizo en exportaciones.

" Siempre nos ganaban estados que tenían una maquila muy importante principalmente en el sector automotriz y aeroespacial me refiero a estados como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes ya los dejamos atrás y por mucho en materia de exportaciones", comentó.

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Pablo Lemus dijo que de continuar la tendencia Jalisco podría ubicarse como el estado líder en las exportaciones.

Finalmente dijo que el Gobierno del Estado seguirá realizando promoción, garantizando agua, energía y certeza jurídica a las empresas para que Jalisco pueda consolidarse en el primer lugar del país en materia de exportaciones.



YC