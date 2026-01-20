Martes, 20 de Enero 2026

FIGLOSNTE 47 Beneficia a sus socios

El Fideicomiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizó la onceaba entrega de recompensas para sus socios

Por: El Informador

La derrama total por el pago de ambos conceptos fue por más de 518 mil pesos, beneficiando a 27 socios. ESPECIAL

FIGLOSNTE 47 realizó la XI Entrega de recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida, así como la IX Entrega de Incentivos por Cultura de Pago a sus socios.

El día 5 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida, y de Incentivos por Cultura de Pago el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Victoria.

Posteriormente, el día 16 de enero del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones del Auditorio Ramiro Arreola del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 47, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

 Socios recibiendo su recompensa de rubro de Seguro de Vida. ESPECIAL
 Socios que recibieron su beneficio de recompensas de Seguro de Vida y buena Cultura de Pago. ESPECIAL
La derrama total por el pago de ambos conceptos fue por más de 518 mil pesos, beneficiando a 27 socios, quienes con un sentido de previsión confiaron en FIGLOSNTE 47 para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.

Socia recibiendo su incentivo por buena Cultura de Pago. ESPECIAL 
 Socios recibiendo recompensa. ESPECIAL
 Mtro. Iván Ilich Gonzalez Contreras, Srio. Gral. de la Sección 47 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 47. “Felicito de manera muy especial a cada uno de los ganadores que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios, reiterar la invitación a los compañeros que aún no son parte, que confíen en el programa FIGLOSNTE 47, que se adhieran a sus rubros, aquí los estaremos esperando, como testimonio de esta entrega les decimos que aquí está la responsabilidad y la credibilidad dispuesta.”
 Socia recibiendo su incentivo por la Cultura de Pago. ESPECIAL
 Socia recibiendo su incentivo por la Cultura de Pago. ESPECIAL
