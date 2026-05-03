Este domingo se registró un aparatoso percance en la colonia La Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan, donde chocaron una camioneta particular y el ferrocarril, dejando como saldo al menos tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la Carretera a Nextipac y el cruce del Ferrocarril, en la colonia ya mencionada. A través de los reportes llamados de emergencia al número 9-1-1, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan confirmaron el hecho.

En el lugar se encontró una camioneta Crafter color blanco modelo 2024, misma que, según lo referido por testigos a las autoridades municipales, momentos antes intentó ganarle el paso y la cual era tripulada por aproximadamente 20 personas.

De ellas, al menos tres mujeres resultaron lesionadas: una de 18 años, una de 19 y una más de 25 años de edad. Las mujeres fueron valoradas con lesiones leves, razón por la cual se solicitaron servicios médicos para su mejor atención.

Tras el choque el ferrocarril siguió su marcha, añadió la coordinación municipal.

Se le hizo de conocimiento al Ministerio Público, quien indicó que debido a que las lesiones que presentan las personas y que estas no ponen en riesgo su vida, se firmó el desistimiento del hecho. Únicamente se llenaron los informes correspondientes por parte de los elementos.

Al corte más reciente de 2025 de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Jalisco se ubicó como la cuarta Entidad de México con más siniestros del ferrocarril, con un total de 65, al igual que en Coahuila.

Los primeros estados con más siniestros fueron Nuevo León, con 142, México con 125 y Guanajuato, con 92 siniestros, que incluyen hechos como arrollamiento de vehículos, descarrilamientos o choques, entre otros.

MF