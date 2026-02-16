Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Controlan incendio de pastizal en Zapopan

El siniestro se originó en un terreno privado con vegetación seca, ubicado frente a una zona de plazas comerciales

Por: Moisés Figueroa

Tras lograr el control total del incendio, personal operativo permanece en el lugar realizando labores de enfriamiento para eliminar puntos calientes y prevenir una posible reactivación. FACEBOOK / Protección Civil y Bomberos Zapopan

Tras lograr el control total del incendio, personal operativo permanece en el lugar realizando labores de enfriamiento para eliminar puntos calientes y prevenir una posible reactivación. FACEBOOK / Protección Civil y Bomberos Zapopan

Luego de más de dos horas de labores, fue completamente controlado el incendio de pastizal que se registró la tarde de este lunes en el cruce de las avenidas Acueducto y Patria, en el municipio de Zapopan.

El siniestro se originó en un terreno privado con vegetación seca, ubicado frente a una zona de plazas comerciales, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y preocupación entre automovilistas y vecinos del sector.

De acuerdo con autoridades municipales, el fuego alcanzó varios montículos de madera almacenados en el predio; sin embargo, el avance fue contenido oportunamente por elementos de la División de Incendios Forestales, evitando que las llamas se propagaran hacia domicilios cercanos o establecimientos comerciales.

Tras lograr el control total del incendio, personal operativo permanece en el lugar realizando labores de enfriamiento para eliminar puntos calientes y prevenir una posible reactivación.

Asimismo, fue solicitada la intervención de la Jefatura de Investigación de Incendios, que llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar el origen y la causa del siniestro.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones