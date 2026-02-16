Luego de más de dos horas de labores, fue completamente controlado el incendio de pastizal que se registró la tarde de este lunes en el cruce de las avenidas Acueducto y Patria, en el municipio de Zapopan.

El siniestro se originó en un terreno privado con vegetación seca, ubicado frente a una zona de plazas comerciales, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y preocupación entre automovilistas y vecinos del sector.

De acuerdo con autoridades municipales, el fuego alcanzó varios montículos de madera almacenados en el predio; sin embargo, el avance fue contenido oportunamente por elementos de la División de Incendios Forestales, evitando que las llamas se propagaran hacia domicilios cercanos o establecimientos comerciales.

Tras lograr el control total del incendio, personal operativo permanece en el lugar realizando labores de enfriamiento para eliminar puntos calientes y prevenir una posible reactivación.

Asimismo, fue solicitada la intervención de la Jefatura de Investigación de Incendios, que llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar el origen y la causa del siniestro.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

MF