El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo martes 5 de mayo, a partir de las 22:00 horas, llevará a cabo trabajos de lavado y desinfección en el Tanque Las Antenas, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con el organismo, estas labores provocarán bajas presiones y, en algunos casos, la suspensión temporal del suministro de agua potable en las siguientes colonias:

Cerro del Cuatro

El Refugio

El SIAPA detalló que se prevé que el servicio quede completamente restablecido durante la tarde del jueves 7 de mayo, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento.

Ante esta situación, la dependencia recomendó a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua durante el periodo de afectación.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía el servicio de pipas gratuitas, las cuales pueden solicitarse a través de SIAPATEL, marcando al número 073, o mediante las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook, bajo la cuenta @siapagdl.

Finalmente, el SIAPA exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde se publican detalles sobre trabajos programados y otras acciones relacionadas con el suministro de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

MF