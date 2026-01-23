Con el objetivo de fortalecer el acceso al agua y promover una cultura de uso responsable entre estudiantes y comunidades, Arca Continental y Fundación Coca-Cola México, en alianza con el Ayuntamiento de Tonalá, anunciaron la puesta en marcha de nueve sistemas de captación de agua pluvial en escuelas de la localidad.

En el marco de los primeros cien años de Arca Continental, la empresa suma más de 180 sistemas de captación pluvial en sus territorios con el programa "Escuelas con Agua".

Estos sistemas beneficiarán directamente a más de 11 mil personas, y permitirán recolectar un estimado de más de 3 millones de litros de agua de lluvia al año, dependiendo de las condiciones de precipitación y uso. Esta captación es suficiente para cubrir las necesidades hídricas de las escuelas durante la temporada de lluvias y servir como una fuente adicional de almacenamiento durante el estiaje.

La entrega oficial se realizó en la Escuela Secundaria No. 90, "Laura Rosales Arreola", una de las instituciones beneficiadas, donde autoridades, comunidad educativa y aliados se reunieron para celebrar la llegada de esta iniciativa que impulsa el acceso equitativo al agua en el municipio.

"Agradezco a Arca Continental y a la Fundación Coca-Cola su valioso apoyo e interés en seguir invirtiendo en este tipo de obras en beneficio de Tonalá, el municipio de la transformación. Con los 12 sistemas que se han instalado en conjunto con el Ayuntamiento estamos beneficiando a casi 11 mil personas", explicó Sergio Armando Chávez Dávalos, Alcalde de Tonalá.

ESPECIAL

Por su parte, Juan Carlos Barrera Juárez, Director de Región Occidente de Arca Continental México, señaló: "En Arca Continental tenemos la convicción de hacer la diferencia positiva en las comunidades donde operamos. La instalación de estos sistemas de captación pluvial es un ejemplo claro de cómo generamos valor compartido, sumando esfuerzos con gobiernos y aliados para mejorar el entorno escolar y brindar a las nuevas generaciones una opción de acceso a agua limpia".

ESPECIAL

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad hídrica de Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo, alineada a su modelo de negocio sostenible, el cual busca facilitar la disponibilidad y el acceso al agua para las personas, las comunidades y las operaciones.

Estas escuelas forman parte de las más de 900 que integran esta iniciativa de Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola a nivel nacional.

