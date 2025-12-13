Sábado, 13 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

IJCF mejora su Centro de Identificación Humana con nuevos equipos de rayos X

Estos dispositivos permiten tomar radiografías a cuerpos y segmentos anatómicos

Por: Osiel González Hernández

En total se invirtieron tres 949 mil 800 pesos en la compra de esta tecnología. CORTESÍA

En total se invirtieron tres 949 mil 800 pesos en la compra de esta tecnología. CORTESÍA

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) adquirió tres nuevos equipos de rayos X digitales, empleados en el área de Imagenología del Centro de Identificación Humana; uno de ellos será enviado a la Delegación Altos Norte, en Lagos de Moreno a fin de fortalecer los procesos de identificación humana y análisis antropológico.

Estos dispositivos permiten tomar radiografías a cuerpos y segmentos anatómicos como el cráneo, cuello, tórax, abdomen, columna, cervical, entre otros. Con ello se busca apoyar a médicos y odontólogos forenses.

La tecnología también se utiliza para documentar material de osteosíntesis y/o prótesis quirúrgicas, variantes anatómicas y elementos odontológicos de personas fallecidas sin identificar- tarea que realizan los radiólogos en materia de identificación humana- así como en la localización de proyectiles o fragmentos dentro del cuerpo. Esta última acción se lleva a cabo en apoyo al Servicio Médico Forense.

Los equipos cuentan con un sistema que ofrece radiografías digitales, con protocolos estandarizados y archivo sistematizado. Tienen una pantalla táctil y una estación de trabajo tablet móvil. En total se invirtieron tres 949 mil 800 pesos en la compra de esta tecnología.

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones