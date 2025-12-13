IJCF mejora su Centro de Identificación Humana con nuevos equipos de rayos X

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) adquirió tres nuevos equipos de rayos X digitales, empleados en el área de Imagenología del Centro de Identificación Humana; uno de ellos será enviado a la Delegación Altos Norte, en Lagos de Moreno a fin de fortalecer los procesos de identificación humana y análisis antropológico.

Estos dispositivos permiten tomar radiografías a cuerpos y segmentos anatómicos como el cráneo, cuello, tórax, abdomen, columna, cervical, entre otros. Con ello se busca apoyar a médicos y odontólogos forenses.

PUEDES LEER: Estos son los niveles de Chapala y las presas que abastecen a ZMG

La tecnología también se utiliza para documentar material de osteosíntesis y/o prótesis quirúrgicas, variantes anatómicas y elementos odontológicos de personas fallecidas sin identificar- tarea que realizan los radiólogos en materia de identificación humana- así como en la localización de proyectiles o fragmentos dentro del cuerpo. Esta última acción se lleva a cabo en apoyo al Servicio Médico Forense.

Los equipos cuentan con un sistema que ofrece radiografías digitales, con protocolos estandarizados y archivo sistematizado. Tienen una pantalla táctil y una estación de trabajo tablet móvil. En total se invirtieron tres 949 mil 800 pesos en la compra de esta tecnología.

YC