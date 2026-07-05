Las autoridades de Jalisco tienen ya identificadas a cerca de 60 personas presuntamente involucradas en los disturbios que se han registrado en torno a los partidos previos que ha tenido la Selección Mexicana como parte de su participación en el Mundial de Fútbol 2026. Ante ello, señaló la Secretaría de Seguridad del Estado, es que se tiene ordenado que, si son detectadas durante los operativos desplegados para el encuentro de este domingo, serán detenidas de inmediato y puestas a disposición de la Fiscalía del Estado por las investigaciones que ya se encuentran abiertas.

Así lo confirmó este domingo el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, quien informó que del total de personas identificadas, de tres de ellas ya se tiene el nombre, apellidos y diversa información que ha permitido avanzar en su localización en coordinación con la Fiscalía. El resto fue ubicado mediante el análisis de videos y publicaciones realizadas en redes sociales por asistentes que documentaron los actos vandálicos ocurridos en celebraciones anteriores. Precisó que la mayoría son jóvenes y que las carpetas de investigación continúan integrándose.

"La gran mayoría (de los identificados) son jóvenes. De esos 60, sí tenemos 3 ya por nombre, por toda su información, redes sociales, todo. Ya los estamos buscando en coordinación con fiscalía; y el resto son personas que se logró obtener su rostro a través, precisamente, de videos que misma gente estuvo subiendo a sus redes, molestos por la situación que se generó", manifestó el secretario.

Explicó que las corporaciones de seguridad cuentan ya con un archivo compartido entre los mandos operativos con los rostros de estas personas para facilitar su identificación durante los despliegues, por lo que, en caso de ser localizadas, serán aseguradas y presentadas ante la autoridad ministerial debido a los daños ocasionados en los incidentes registrados tras los partidos anteriores.

"Tenemos un archivo que se compartió con todos los mandos de cerca de 60 personas, totalmente identificados sus rostros. En caso de que los veamos aquí, serán puestos a disposición de fiscalía, dado que ya hay una carpeta de investigación abierta por los daños que ocasionaron. Están identificados y únicamente estamos esperando su localización", señaló Juan Pablo Hernández.

Más de 3 mil elementos fueron desplegados para el opoerativo de este domingo

Por otra parte, el secretario de Seguridad señaló que para el operativo de este domingo fueron desplegados más de tres mil elementos de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia de los tres órdenes de gobierno, quienes resguardan tanto el FIFA Fan Fest Guadalajara y sus entornos, como la Glorieta de La Minerva y otros puntos donde se prevé concentración de aficionados. En el dispositivo participan Policía del Estado, Policía Vial, Policía de Caminos, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Comisaría de Guadalajara, entre otras dependencias en materia de Protección Civil y Servicios Méxicos.

Añadió que la instrucción es aplicar cero tolerancia ante cualquier conducta que ponga en riesgo a las familias asistentes, por lo que cualquier persona que provoque riñas, arroje objetos o genere desorden será retirada del lugar y presentada ante la autoridad competente.

"La mínima que observemos alguien queriendo arrojar un contundente, empujando, generando algún conflicto o algún conato de riña, no los vamos a ir a tranquilizar. Vamos a hacer la extracción de estos sujetos y los vamos a poner a disposición, tanto de fiscalía como de los juzgados cívicos", adelantó el secretario

Como parte de las medidas preventivas Juan Pablo Hernández reiteró que permanecerán los cierres viales en el primer cuadro de Guadalajara y en los alrededores de La Minerva para impedir el ingreso de vehículos, incluyendo razers y otras unidades que pudieran representar un riesgo para los asistentes. Ahora que el FIFA Fan Fest ha alcanzado el máximo de su capacidad se estará orientando a la población para que se dirija hacia otros puntos habilitados para seguir la transmisión del encuentro, donde también habrá presencia policial.

Por último, el secretario informó que el operativo no concluirá con el silbatazo final del partido, sino que continuará durante el desplazamiento de los aficionados hacia los sitios tradicionales de celebración. Explicó que el personal será reubicado de manera escalonada desde el Centro Histórico y las sedes de transmisión hacia La Minerva, Chapultepec, avenida Américas y las vialidades que convergen en esa zona, con el propósito de mantener vigilancia permanente independientemente del resultado que obtenga la Selección Mexicana.

"Conforme se vayan dispersando las personas de los puntos donde se transmitirá el partido, ese personal se estará desplazando de manera escalonada para no dejar sin vigilancia el Centro Histórico. Todos se moverán hacia la Minerva y las bocacalles que alimentan esa zona; ahí es donde estaremos generando presencia", explicó Juan Pablo Hernández.

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NA