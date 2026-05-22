IDEFT y Familia Incluyente fortalecen capacitación para la inclusión

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y Familia Incluyente Asociación Civil firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo busca fortalecer la inclusión social, la capacitación laboral y las oportunidades para sectores vulnerables. Salvador Cosío Gaona, director del IDEFT, y Andrea Flores Ruiz, presidenta de Familia Incluyente AC, encabezaron la firma.

Esta alianza estratégica establece mecanismos de cooperación. El objetivo es acercar programas de formación y vinculación laboral a personas y familias que necesitan más oportunidades de integración y crecimiento en Jalisco.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha indicado que la inclusión social es una prioridad. Estas políticas públicas buscan garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y herramientas para la superación personal y laboral.

Capacitación para la transformación social

El secretario de Educación Jalisco y presidente de la Junta Directiva del IDEFT, Juan Carlos Flores Miramontes, también ha impulsado estas estrategias. Cosío Gaona afirmó que el convenio es más que una alianza institucional, reflejando un compromiso real con la sociedad.

El director del IDEFT enfatizó su convicción de que la capacitación transforma vidas y abre puertas. Por ello, considera fundamental sumar esfuerzos con organizaciones como Familia Incluyente A.C., dada su labor cercana a quienes más lo necesitan.

Cosío Gaona subrayó la importancia de que la inclusión se traduzca en acciones concretas y permanentes. Esto garantiza que nadie quede excluido de las oportunidades de preparación y crecimiento en el estado.

Oportunidades y esperanza en Jalisco

Andrea Flores Ruiz, presidenta de Familia Incluyente Asociación Civil, expresó su agradecimiento por la disposición del IDEFT. La presidenta valoró la generación de puentes de colaboración que amplían las oportunidades de desarrollo para las familias de su organización.

Flores Ruiz destacó que el convenio representa esperanza, acompañamiento y oportunidades reales para muchas personas. La existencia de instituciones sensibles y comprometidas motiva a su asociación a seguir trabajando por una sociedad más empática e incluyente.

En la firma participaron, por Familia Incluyente AC, Andrea Flores Ruiz, Diego de Jesús Ortega Rentería y Andrea Paola Ortega Nuño. Por el IDEFT estuvieron Salvador Cosío Gaona, Pablo García Arias, Felipe Reyes Rivas, Selene Guadalupe Martínez Adame, Erick Brandon Palacios Sánchez y Silvia Elizabeth Raygoza Jáuregui.

Con este acuerdo, el IDEFT reafirma su compromiso de construir alianzas estratégicas. El objetivo es acercar la capacitación y las oportunidades de desarrollo a más sectores de la sociedad jalisciense, promoviendo así la inclusión, dignidad y crecimiento para todos.

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