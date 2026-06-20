¿Dónde ver el Mundial 2026 en Guadalajara GRATIS? 4 lugares con pantalla gigante

La fiebre del Mundial 2026 ya domina la ciudad y nadie quiere quedarse fuera. Para quienes buscan el mejor ambiente para gritar los goles, esta guía revela los espacios imperdibles en Guadalajara con pantallas gigantes, entrada gratuita y una experiencia inigualable para toda la familia.

Como sede oficial del torneo de la FIFA, la capital jalisciense no solo alberga emocionantes encuentros internacionales en la cancha del Estadio Guadalajara, sino que ha desplegado una infraestructura espectacular para todos los aficionados que no consiguieron boleto. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, tanto locales como turistas pueden congregarse en diversos puntos estratégicos de la ciudad para seguir las transmisiones en vivo de la Selección Mexicana y el resto de los equipos que buscan la gloria mundialista.

Se tratan de festivales urbanos que combinan el deporte de alto rendimiento con la cultura, la música en vivo y la rica gastronomía local, garantizando que cada rincón de la metrópoli respire la pasión futbolera sin importar el presupuesto o la edad de los asistentes.

El corazón de la fiesta: Opciones gratuitas en el centro

El indiscutible protagonista de esta celebración es el FIFA Fan Fest, estratégicamente ubicado en la emblemática Plaza de la Liberación, en el corazón del centro histórico. Este espacio de acceso completamente gratuito permite a los miles de fanáticos disfrutar de los partidos en pantallas gigantes de alta definición, adquirir mercancía oficial exclusiva y participar en dinámicas interactivas que mantienen la energía al máximo durante toda la jornada deportiva.

Para quienes se encuentran hospedados o viven en la zona de Zapopan, la Zona Fan "Vibra Jalisco", instalada en el tradicional Auditorio Benito Juárez, se perfila como una alternativa insuperable para no perder detalle del torneo. Además de las proyecciones deportivas de primer nivel, este recinto ofrece una agenda cultural completa que incluye conciertos en vivo de artistas reconocidos y una amplia variedad de opciones culinarias para satisfacer todos los antojos de los visitantes.

Cultura y tradición con sabor a Mundial

El ámbito académico y universitario también se suma con entusiasmo a la celebración global mediante el Fut Fest UDG , un evento celebrado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Aquí, la majestuosa Pantalla Bicentenario se convierte en el lienzo perfecto para transmitir los encuentros, complementando la experiencia visual con ciclos de cine temático, actividades artísticas diversas y un ambiente sumamente seguro y didáctico para los más pequeños del hogar.

Otra parada obligada en este recorrido mundialista es La Fiesta del Futbol , que toma lugar en la pintoresca Plaza de las Américas, un punto de encuentro tradicional que abre sus puertas desde las 11:00 de la mañana todos los días de partido. Este lugar destaca por su ambiente relajado y familiar, ideal para quienes desean combinar el turismo religioso y arquitectónico característico de Zapopan con la inigualable emoción de la Copa del Mundo.

Tips para disfrutar al máximo el Mundial 2026

Para asegurar un lugar y vivir la mejor experiencia en estos recintos durante el torneo, es fundamental tomar en cuenta la siguiente lista de puntos clave y recomendaciones prácticas:

Llegar temprano: Los espacios gratuitos como el Fan Fest suelen llenarse horas antes de los partidos estelares, especialmente cuando juega México.

Los espacios gratuitos como el Fan Fest suelen llenarse horas antes de los partidos estelares, especialmente cuando juega México. Usar transporte público: Se recomienda evitar el tráfico y las complicaciones de estacionamiento utilizando el tren ligero o las diversas rutas de autobuses urbanos.

Se recomienda evitar el tráfico y las complicaciones de estacionamiento utilizando el tren ligero o las diversas rutas de autobuses urbanos. Protegerse del clima: Junio y julio traen sol intenso y lluvias repentinas a la ciudad; es vital llevar bloqueador solar, gorra y un impermeable ligero.

Junio y julio traen sol intenso y lluvias repentinas a la ciudad; es vital llevar bloqueador solar, gorra y un impermeable ligero. Revisar las carteleras: Algunos lugares ofrecen conciertos, exposiciones o cine al terminar los juegos, lo cual resulta ideal para extender la salida.

En definitiva, el Mundial 2026 ha transformado a Guadalajara en un vibrante epicentro global de alegría, pasión y fraternidad deportiva. Ya sea vibrando de emoción entre miles de personas en una plaza pública histórica, Guadalajara demuestra una vez más por qué es considerada una de las anfitrionas más cálidas, festivas y mejor preparadas de todo el mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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