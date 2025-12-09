IDEFT impulsa empleabilidad en Tlaquepaque con 20 cursos de capacitación

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) inició esta semana 20 cursos en su plantel de Tlaquepaque. Estas capacitaciones buscan fortalecer las habilidades, la empleabilidad y las oportunidades de emprendimiento para los jaliscienses. La iniciativa se alinea con el compromiso de la institución de impulsar el desarrollo económico local a través de la formación práctica y accesible.

Formación para el desarrollo económico y la autonomía

La oferta formativa en Tlaquepaque incluye un curso de elaboración de piñatas, dentro del programa Igualdad Sustantiva. Esta iniciativa busca fomentar la autonomía económica y el desarrollo de capacidades productivas, especialmente para las mujeres del municipio . La capacitación práctica es clave para su inserción laboral.

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, destacó la relevancia de ampliar continuamente la oferta formativa. Afirmó que "cada curso representa una oportunidad real para que las y los jaliscienses fortalezcan su capital humano, desarrollen habilidades para emprender y mejoren sus condiciones de empleabilidad".

Diversidad de cursos para habilidades específicas

Entre los cursos que se activaron esta semana se encuentran la "Creación de letreros con luz LED", "Habilidad y técnicas de decoración con globos" y "Aplicación de uñas". También se ofrecen opciones como "Creación de piezas de pasta líquida" y "Cocina oriental", respondiendo a la demanda de la comunidad.

Adicionalmente, se imparten capacitaciones como "Pastelería saludable e innovadora", "Carpintería básica", "Elaboración de productos naturales" y "Postres navideños". Esta variedad muestra la amplitud de áreas cubiertas, proporcionando herramientas diversas para el autoempleo y nuevas oportunidades laborales en Tlaquepaque .

Estos esfuerzos están alineados con la visión de Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, quien busca una economía dinámica basada en la capacitación de personas. La meta es facilitar el autoempleo y asegurar que la formación práctica y accesible beneficie a todas las comunidades del estado.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, ha guiado al IDEFT en su compromiso de ofrecer programas que contribuyan a la formación integral y al crecimiento profesional de los ciudadanos. La institución busca generar un impacto positivo y duradero en la economía local.

Guadalupe Orozco Juárez, directora del plantel Tlaquepaque, señaló que los cursos de esta semana no solo mejoran las oportunidades laborales individuales. Destacó que impulsan la economía local al promover proyectos productivos y servicios especializados que benefician directamente a las familias jaliscienses.

Con estas iniciativas, el IDEFT se posiciona como un socio estratégico para el desarrollo social y económico del estado de Jalisco . La institución asegura acceso a capacitación pertinente, de alta calidad y con un profundo sentido comunitario.

SV