El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos ya fueron localizados y se encuentran en buen estado de salud.

El mandatario estatal precisó que su ausencia fue voluntaria y que no está relacionada con casos de reclutamiento criminal.

"Son cuatro jóvenes que escaparon -digamos- por voluntad propia, se fueron, pero están bien y están localizados, había cuatro habían dicho que eran cinco, pero son cuatro los que tenemos hasta ahora", dijo el Gobernador.

Explicó que, aunque inicialmente se hablaba de cinco casos relacionados de desaparición, son cuatro los localizados sin detallar a quién corresponde el quinto reporte difundido por la autoridad de búsqueda ni las condiciones en las que aparecieron.

El Gobernador fue enfático al descartar que los hechos estén vinculados con reclutamiento forzado u otras actividades delictivas.

"No, no, no tienen nada que ver estos cuatro, no tienen nada que ver con reclutamiento ni tampoco los dos del instituto".

El pasado 4 de enero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco emitió las fichas de búsqueda de Alexander Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández de 14 años, también las de Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, ambos de 15 años, quienes fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista de Ixtlahuacán de los Membrillos.

