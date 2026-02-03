IDEFT firma convenios en Puerto Vallarta para fortalecer la capacitación laboral

Con la mira puesta en ampliar el acceso a la capacitación para el trabajo y fortalecer el desarrollo del capital humano en la región, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) firmó dos convenios de colaboración durante una gira de trabajo en Puerto Vallarta, informó su director general, Salvador Cosío Gaona.

Uno de los acuerdos se concretó con el Sindicato Único de Trabajadores en el Sistema para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SUTSEAPAL), con el objetivo de impulsar la profesionalización de sus agremiados y contribuir a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la población vallartense.

Estas acciones forman parte de la política pública promovida por el gobernador Pablo Lemus Navarro, enfocada en generar mayores oportunidades de desarrollo, empleabilidad y movilidad social para las y los jaliscienses, a través de la formación técnica y la vinculación con sectores estratégicos. La estrategia cuenta además con el respaldo del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del IDEFT, quien ha impulsado una visión de capacitación con enfoque social y de impacto regional.

El convenio con el SUTSEAPAL fue firmado por su secretario general, Juan Andrés Aguirre Palacios, así como por integrantes de su comité directivo, entre ellos Daniel Larios Íñiguez, Dantte Monserrat Ramírez Medina y Fabiola Patiño Horta. El acuerdo busca fortalecer las competencias laborales de las y los trabajadores del organismo operador de agua, elevando su desempeño y eficiencia en beneficio de la ciudadanía.

De manera paralela, el IDEFT formalizó un segundo acuerdo con la Fundación Punta de Mita, A.C., representada por su director general, Juan Antonio Meza Mendoza, y Elena María Palencia Hernández. Este convenio tiene como finalidad impulsar acciones conjuntas de capacitación, formación de habilidades laborales y desarrollo de talento, en beneficio de la comunidad y de sectores clave para la región.

De acuerdo con el instituto, estos convenios permitirán alinear la oferta de capacitación con las necesidades reales del entorno laboral, fomentar la actualización permanente de competencias y generar mejores condiciones para la empleabilidad y el crecimiento económico local.

Con la firma de estos acuerdos, el IDEFT reiteró su compromiso con la vinculación interinstitucional y la formación para el trabajo como herramientas fundamentales para impulsar el talento jalisciense y el desarrollo social y económico del estado.

YC