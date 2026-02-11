Luego de que ayer se hiciera público el video en el que un hombre salta desde lo alto del hotel RIU, poniendo en riesgo su integridad y la de otras personas, el Ayuntamiento de Guadalajara procedió a la clausura de la terraza “Rooftop Bar 360”, ubicada en el piso 42 del rascacielos, el más alto de la ciudad.

El Gobierno de Guadalajara realizó una inspección, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Durante la revisión se identificaron deficiencias, como la falta de aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, así como de medidas de seguridad.

Ante estos hallazgos, el negocio fue clausurado y permanecerá cerrado hasta que acredite el cumplimiento pleno de todas las medidas de seguridad y las condiciones necesarias para operar sin poner en riesgo a las personas.

Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo, ante la mirada de huéspedes y empleados que trataron de impedir el salto; sin embargo, el joven se lanzó y aterrizó en la glorieta La Estampida. Posteriormente, abordó una camioneta para huir del lugar.

En un comunicado de prensa, el Gobierno de Guadalajara fijó su postura sobre el incidente:

"El Gobierno de Guadalajara rechaza categóricamente cualquier conducta que ponga en peligro la integridad de las personas. Lo ocurrido no es un acto recreativo ni un espectáculo: es una acción que generó un riesgo real para cientos de ciudadanos que transitan diariamente por una de las zonas con mayor flujo vehicular y peatonal de la ciudad.

En consecuencia, ya se inició una investigación para identificar y proceder conforme a la ley contra la persona que realizó el salto y contra quienes hayan tenido alguna implicación en este acto irresponsable".