Este domingo la Fiscalía del Estado informó que gracias a los trabajos hechos a través de su Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, se logró la imputación de José Manuel “N”, presunto responsable de la muerte de Eduardo, conocido como "Lalito", un joven aficionado de las Chivas.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 24 de octubre en Zapopan, donde al parecer el imputado agredió a la víctima con un objeto punzo cortante, que quedó sin vida en el lugar, mientras que dos personas más resultaron con lesiones, recordó la Fiscalía.

"Ayer se desplegó un operativo que permitió ubicar y detener a José Manuel “N” para ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público. Con una carpeta de investigación integrada de manera sólida, hoy se logró su imputación", señaló la dependencia estatal.

Luego de trasladarlo hasta un complejo penitenciario, se realizó la imputación en su contra por el delito de homicidio calificado, en agravio del joven aficionado, y tentativa de homicidio por ambos lesionados, añadió.

Durante este proceso, el Juzgado de Control dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa mientras se realiza la audiencia donde se decidirá si se vincula a proceso, misma que se llevará acabo el siguiente 4 de noviembre a las 12:00, puesto que se acogieron al termino constitucional.

José Eduardo Ramírez Ávalos, de 15 años, era estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, y era aficionado de "Las Chivas" del Guadalajara.

Además del fallecimiento de "Lalito", tras el ataque perpetrado, presuntamente por "barristas" del "Atlas", en el cruce de las vialidades Mariano Otero y Granate, también resultaron lesionados Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel, de 21.

