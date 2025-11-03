Lunes, 03 de Noviembre 2025

Lunes cálido para Puerto Vallarta; ¿caerá lluvia?

Conoce el clima cálido que hoy le aguarda a la urbe vallartense junto a las probabilidades de lluvia

Por: El Informador

Hoy, en Puerto Vallarta se esperan chubascos muy puntuales. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En este inicio de semana y, a raíz del frente núm. 12 —cuyas características son estacionarias y ya se extiende sobre la península de Yucatán—; una vaguada polar; la corriente en chorro subtropical; la masa de aire frío asociada al frente;  y la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, traerá chubascos puntuales en Jalisco, Colima y Michoacán, entre otros estados. Hoy, en Puerto Vallarta se espera un clima muy cálido.

¿Qué clima tendrá Puerto Vallarta?

Durante este día, el cielo permanecerá despejado  la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Por el momento, no se reportan lluvias, sin embargo, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

01:00 a 03:00 PM Nubes y claros 30°C
10:00 PM a 12:00 AM Nubes y claros 26°C

Los estragos del Huracán “Melissa”

“Melissa”, que tocó tierra la noche del pasado 28 de octubre en el oeste de Jamaica como un huracán de categoría 5 —la máxima en la escala Saffir Simpson—, ha causado la muerte de al menos veintiocho personas en el país y devastadores daños en viviendas e infraestructura, según reportó la agencia EFE

Por otro lado, la Conagua reportó, en punto de la medianoche, una zona de baja presión ubicada al sursuroeste de la Península de Baja California, misma que disminuyó a 0% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

ESPECIAL/IAM 
Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

