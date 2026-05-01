Hallan a hombre sin vida en unidad deportiva de Guadalajara

Se localizó el cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este viernes dentro de la Unidad Deportiva López Mateos, la cual está ubicada sobre la avenida Cristóbal Colón y la calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Colón Industrial de Guadalajara.

Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al sitio tras recibir el reporte, los cuales confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego. El hombre alrededor de los 40 años de edad contaba con cuatro heridas de las cuales dos de ellas se encontraban en el rostro.

Un incremento en homicidios en los primeros tres meses del 2026

En este contexto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Jalisco acumuló entre 200 y 210 homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026. Tan solo en enero se registraron 79 casos, mientras que en marzo se reportaron 64 homicidios, cifras que autoridades estatales han señalado como una disminución respecto a años anteriores.

Los datos del SESNSP también ubican actualmente a Jalisco en el lugar 12 a nivel nacional en incidencia de homicidios dolosos, luego de que anteriormente se encontraba en la posición 10.

Asimismo, el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre una de las canchas de la unidad deportiva.

Autoridades informaron que una de las líneas preliminares indica que la víctima se encontraba acompañada de otras personas momentos antes del ataque armado. En el lugar fueron localizados casquillos percutidos, así como bebidas embriagantes y otros objetos.

Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información sobre los agresores , quienes presuntamente lograron escapar tras realizar las detonaciones.

A pesar de la presencia policial y de las investigaciones iniciadas tras el acontecimiento, la unidad deportiva permaneció abierta durante parte de la mañana y, a pocos metros de donde ocurrió el crimen, otras personas continuaban realizando actividades en las canchas de frontón.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada oficialmente y las autoridades continúan con las investigaciones para conocer las circunstancias del homicidio y localizar a los responsables.

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