El Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que habrá corte de agua en más de 20 colonias del municipio Zapopan, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones.

Fue a través de sus redes sociales donde el SIAPA informó que, debido a una intervención emergente en el Tanque Belenes, resultó afectado el funcionamiento del cárcamo Federalistas, el cual a su vez suministra agua mediante bombeo al Tanque Federalistas I.

Por tal motivo se verán afectadas las siguientes colonias con baja presión y en algunos casos, con base en la topografía de la zona:

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fraccionamiento Bosques Valdepeñas.

Francisco Villa Las Palmas

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

Se espera que el servicio regrese a su normalidad durante la noche del martes 17 de febrero.

En caso de cualquier duda o aclaración, el SIAPA pone a disposición los siguientes medios para que resuelvas tus preguntas.

Facebook: siapagdl

X: siapagdl

SIAPATEL: 3336682482

