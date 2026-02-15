El Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que habrá corte de agua en más de 20 colonias del municipio Zapopan, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones. Fue a través de sus redes sociales donde el SIAPA informó que, debido a una intervención emergente en el Tanque Belenes, resultó afectado el funcionamiento del cárcamo Federalistas, el cual a su vez suministra agua mediante bombeo al Tanque Federalistas I. Por tal motivo se verán afectadas las siguientes colonias con baja presión y en algunos casos, con base en la topografía de la zona: Se espera que el servicio regrese a su normalidad durante la noche del martes 17 de febrero.En caso de cualquier duda o aclaración, el SIAPA pone a disposición los siguientes medios para que resuelvas tus preguntas.MF