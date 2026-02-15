Domingo, 15 de Febrero 2026

SIAPA reporta corte de agua en más de 20 colonias de Zapopan

El siapa reportó que se suspenderá el servicio de agua potable; estas son las colonias afectadas

Por: Moisés Figueroa

El SIAPA informó que, debido a una intervención emergente en el Tanque Belenes, resultó afectado el funcionamiento del cárcamo Federalistas, el cual a su vez suministra agua mediante bombeo al Tanque Federalistas I. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que habrá corte de agua en más de 20 colonias del municipio Zapopan, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones. 

Fue a través de sus redes sociales donde el SIAPA informó que, debido a una intervención emergente en el Tanque Belenes, resultó afectado el funcionamiento del cárcamo Federalistas, el cual a su vez suministra agua mediante bombeo al Tanque Federalistas I.

Por tal motivo se verán afectadas las siguientes colonias con baja presión y en algunos casos, con base en la topografía de la zona: 

  • Altagracia
  • Cañadas San Lorenzo
  • Colinas del Rey 
  • Coto Almendros
  • Coto Altavista
  • Coto Argenta
  • Coto Boreales Residencial
  • Coto Miralto Residencial
  • Coto Real del Bosque
  • Coto Sotavento Residencial
  • Coto Vitana Residencial
  • Fraccionamiento Bosques Valdepeñas.
  • Francisco Villa Las Palmas
  • Haciendas del Valle
  • La Cima
  • Lomas de Zapopan
  • Punta Valdepeñas
  • Real Valdepeñas 
  • Savia Tulipán
  • Savia Orquídea
  • Rinconada San Isidro
  • Zapopan Industrial Norte

 Se espera que el servicio regrese a su normalidad durante la noche del martes 17 de febrero.

En caso de cualquier duda o aclaración, el SIAPA pone a disposición los siguientes medios para que resuelvas tus preguntas.

  • Facebook: siapagdl
  • X: siapagdl
  • SIAPATEL: 3336682482

