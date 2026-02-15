Muere adulto mayor tras ser arrollado por una camioneta en la Vía RecreActiva

Un hombre murió este domingo tras ser embestido por una camioneta cuyo conductor, tras el incidente, se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron en el cruce Clouthier y San Juan Bosco, en la colonia Lomas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, alrededor de las 14:00 horas, en el marco de la Vía RecreActiva.

Según refirió la Comisaría de Zapopan, que atendió el hecho debido a que se reportaron personas agresivas ante lo sucedido, testigos refirieron que debido a la falta de semáforos, una camioneta no respetó la prelación de paso de la Vía RecreActiva, impactando contra el ciclista de 80 años .

"En entrevista con testigos presenciales se refirió que el masculino circulaba en una bicicleta, momento en que una camioneta Toyota Highlinder color blanco le cerró el paso y golpeó con la carrocería al ciclista, quien cayó y pegó contra el pavimento", explicó la comisaría zapopana.

De forma extraoficial se supo que el conductor de la camioneta se dio a la fuga del lugar, dejando abandonado el vehículo en el sitio, y más tarde se apersonó la persona propietaria, desconociendo si existirá alguna sanción en particular para ella, aunque deberá colaborar con las investigaciones para dar con el causante.

Personal de Servicios Médicos corroboró el deceso de masculino de la tercera edad, sin que hasta el momento hubiera sido reconocido.

Los hechos fueron informados al Agente del Ministerio Público para que se encargue de las averiguaciones correspondientes .

El cuerpo del octogenario fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se le practique la autopsia de Ley y de que sea reconocido por algún familiar.

SV