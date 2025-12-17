Hacen entrega del Premio Jalisco de Periodismo 2025

Con el objetivo de reconocer el compromiso, la ética y la calidad informativa del gremio, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Jalisco de Periodismo 2025, en la que se distinguieron los trabajos más destacados del quehacer periodístico en la Entidad.

El acto se realizó en la Universidad Enrique Díaz de León. En la categoría de Crónica, el premio fue para Fátima Aguilar, de Radio Universidad de Guadalajara, por el trabajo “Historias en la ausencia. Rubén Arreola Marroquín”.

En Entrevista, se reconoció a Luis Gerardo Hernández Velarde, de Jalisco TV, por “Mujeres al frente. Una lucha de paz”. Por su parte, en la categoría de Noticia se reconoció a Josefina Ruiz, del Milenio Diario, por el trabajo “Pagas, esperas y desaparecen… así operan los fraudes de renta de ‘depas’ en Jalisco”.

En Reportaje el premio fue para María Ramírez Blanco y Shiebi Aguilar por su trabajo “Las mujeres y los hombres rebeldes de Ostula, Michoacán, y el sur de Jalisco”, publicado en ZonaDocs.

Por el trabajo “Exclusiva Guerreros Buscadores en rancho Izaguirre”, Ulises Ruiz Basurto, de la Agencia AFP, obtuvo por segunda ocasión el premio en la categoría de Fotorreportaje.

Iván Sergio Mendo, reportero de Noticias N+, recibió el Premio “El Despertador Americano”.