Habrá horarios especiales en los parques y bosques durante las vacaciones de Navidad

Ante la temporada vacacional decembrina, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) y el Bosque La Primavera exhortaron a la ciudadanía a disfrutar de parques, bosques urbanos y áreas naturales protegidas de manera segura, responsable y respetuosa, además de atender los horarios especiales de visita establecidos para estas fechas.

Jesús Alexandro Félix Gastélum, administrador general de AMBU, llamó a los visitantes a cuidar estos espacios como lugares de encuentro, bienestar y contacto con la naturaleza. Subrayó la importancia de respetar los horarios, seguir las recomendaciones de seguridad y proteger el entorno natural para que más personas puedan disfrutarlo hoy y en el futuro.

Durante el periodo vacacional, los parques y bosques urbanos operarán con horarios especiales: el miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre mantendrán su apertura habitual, pero cerrarán a las 17:00 horas; mientras que el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero abrirán de 9:00 a 17:00 horas.

Entre las recomendaciones generales se pide depositar la basura en los contenedores o llevarla consigo, no dañar árboles ni áreas verdes, no alimentar a la fauna silvestre, respetar senderos y zonas señalizadas, así como supervisar a niñas y niños. Se recuerda que están prohibidas las fogatas, la pirotecnia y cualquier tipo de decoración.

En el Bosque La Primavera se mantienen controles preventivos, recorridos de vigilancia y difusión de información en los accesos. Está prohibido el uso de fuego, el ingreso de mascotas, envases de vidrio y vehículos recreativos, además de productos que contaminen ríos y cuerpos de agua.

